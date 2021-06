País por país: qué tramites y documentos hay que llevar si se quiere viajar

qué tramites y documentos hay que llevar si se quiere viajar (reuters)

Mientras las fronteras comienzan a abrirse con cautela, un abanico de requerimientos para ingresar difieren de acuerdo al destino. Europa está marcando la tendencia con el pasaporte COVID que se esboza como la clave de los viajes que vienen.

El mundo inicia la cuenta regresiva hacia lo más cercano que se ha estado de retomar la normalidad turística. Aunque la normativa es variable y profusa, existen una serie de claves a considerar a la hora de programar un viaje. Aquí un recorrido de los requisitos de los principales países a los que se puede viajar.

Uno de los dilemas en este tiempo es encontrar la información precisa. Aunque embajadas y entidades locales de cada país mantienen la información actualizada, la Unión Europea ha desarrollado una clasificación de países según los indicadores de circulación de Covid-19. Tres categorías (verde, naranja, rojo) permiten saber dónde ir y en qué condiciones. No obstante, esto no exime de las restricciones impuestas por los países de destino. United Airlines también realizó un mapa actualizado de cada país (y en el caso de Estados Unidos también de Estados) que puede consultarse online para obtener información al día.

Los países “verdes” (donde el virus no se está propagando activamente y no se ha identificado ninguna variable preocupante), según el Ministerio de Asuntos Exteriores de la UE son todos los la integran, además de Andorra, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, San Marino, Santa Sede y Suiza, Australia, Corea del Sur, Israel, Japón, Líbano, Nueva Zelanda y Singapur. Para ingresar en ellos, si se ha sido vacunado se debe aportar comprobante de vacunación completa. Este comprobante solo es válido después de un período que permita que las vacunas alcancen su máxima eficacia: dos semanas después de la segunda inyección de las vacunas de dos dosis (Pfizer, Moderna, AstraZeneca), cuatro semanas después de la inyección de una sola dosis. dosis de vacunas (Johnson & Johnson), o dos semanas después de una sola inyección de personas que ya han tenido Covid-19.

Para los países verdes se requiere un certificado que si se ha sido vacunado se debe aportar comprobante de vacunación completa (Reuters)

Si no se ha sido vacunado, se deberá proporcionar una PCR o una prueba de antígeno realizada a menos de 72 horas después del embarque. Ya sea que se haya sido vacunado o no, no se pedirá que se justifique el viaje, a menos que el país de destino así lo requiera. Si se solicita un motivo, la regla también se aplica a los menores que acompañen. La gran mayoría de países del mundo están clasificados como “naranja”: América del Norte y casi toda África y Asia se ven afectados. En ellos el virus se está propagando activamente, pero en proporciones controladas y no hay propagación de variantes preocupantes. Si se ha sido vacunado, no se necesitará justificar el viaje por una razón de peso.

Sin embargo, se debe proporcionar un comprobante de su vacunación completa (con los mismos plazos de vacunación indicados para el ingreso a los países “verdes”. Si no se ha sido vacunado se deberá justificar la razón del viaje. Entre los motivos aceptables se encuentran los viajes relacionados con la muerte de un familiar, la visita a una persona cercana con un diagnóstico vital o incluso la participación en un programa de intercambio universitario con la presentación de los documentos necesarios para justificarlo.Esta obligación también se aplica a los menores que acompañen. También debe proporcionar una prueba de PCR de menos de 72 horas o una prueba de antígeno de menos de 48 horas al abordar el avión.

Los países en la lista “roja” (entre los que figura Argentina) incluye a Sudáfrica, Bahrein, Bangladesh, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, India, Nepal, Pakistán, Sri Lanka, Surinam, Turquía y Uruguay. Allí el virus se está propagando activamente y existen variables preocupantes. Si se desea viajar a uno de ellos y se ha sido vacunado, se deberá justificar inevitablemente el viaje con alguna de las razones exigidas en el país de destino. También se deberá proporcionar evidencia de una vacunación completa y efectiva exitosa (dentro de los límites de tiempo indicados anteriormente, dependiendo de las vacunas). Si no se ha sido vacunado. Además de justificar el motivo de peso del vuelo, se pedirá que se presente una PCR o una prueba de antígeno durante menos de 48 horas al momento del embarque.

Certificados digitales

13 países de los 27 miembros aceptan los certificados digitales COVID registrados con la plataforma europea (Reuters)

Varios países de la UE han puesto en marcha el sistema de “certificados digitales” COVID-19 para viajar por el bloque, antes de su lanzamiento completo previsto para el 1 de julio.

Según a Comisión Europea, siete Estados miembros -Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Grecia, Croacia y Polonia- han empezado a expedir los primeros certificados. Otros países seguirán su ejemplo cuando todas las funciones se desplieguen a nivel local. Por el momento 13 países de los 27 miembros aceptan los certificados digitales COVID registrados con la plataforma europea.

El plan de la UE es crear un sistema único que facilite la seguridad de los viajes mediante la comprobación de la situación del titular del pase con respecto al coronavirus, ya sea mediante la vacunación, un resultado negativo reciente en las pruebas o una prueba de que la persona ha superado la enfermedad COVID-19 causada por el virus. La Unión Europea ha dado un paso más hacia la reactivación de la libre circulación tras alcanzar un consenso provisional sobre un pase sanitario o “pasaporte COVID” para la Unión Europea. Tras llegar a un acuerdo político, el Parlamento Europeo y el Consejo tratarán ahora de formalizar la legislación propuesta. Se espera que esto marque un punto de inflexión en la pandemia reactivando el turismo y evitando el caos normativo al que se enfrentaron los viajeros el año pasado, con normas diferentes entre cada país y a veces hasta entre diferentes regiones del mismo Estado miembro.

APP para todos

A nivel global, las aerolíneas buscan simplificar los viajes y la documentación que los pasajeros deben llevar consigo, por lo cual IATA desarrolló el IATA Travel Pass, una app que ayuda a los viajeros a administrar las certificaciones de pruebas y vacunación de COVID-19, y su identidad digital, con el fin de hacer más expeditivo su paso por el aeropuerto. Este certificado se encuentra actualmente en pruebas con diversas aerolíneas, por lo cual se sugiere contactar con cada aerolínea para consultar si es necesario que se descargue el documento. Varias pruebas se estarán realizando en Latinoamérica, con la aerolínea Latam Airlines, con vuelos de Lima-Santiago de Chile, Lima–Miami y Santiago de Chile–Miami. Iberia se convirtió en la primera aerolínea en implementar el pase para las rutas entre Europa y América Latina y dijo que Uruguay es el país elegido para lanzar esta aplicación.

País por país

Estados Unidos

Los CDC no recomiendan volver a hacerse una prueba de detección dentro de los tres meses posteriores a recibir un resultado positivo en una prueba viral, siempre y cuando no se tenga síntomas del COVID-19 (EFE)

Los pasajeros que lleguen por vía aérea a EE.UU. deberán tener un test negativo de COVID-19, independientemente de estar vacunados. Lo mismo ocurre con el comprobante de una prueba viral reciente con resultado positivo y una carta del proveedor de atención médica o de un funcionario de salud pública en la que se indique que se está autorizado a viajar.

Los CDC emitieron una orden que exige que todos los pasajeros provenientes del extranjero que llegan a los EE.UU. en avión se realicen una prueba de detección a más tardar 3 días antes de la salida de su vuelo y presenten una constancia de una prueba con resultado negativo o una documentación que demuestre su recuperación del COVID-19 a la aerolínea antes de abordar el avión. Esta orden está en vigencia. Se debe hacer una prueba viral (NAAT o prueba de antígenos) para determinar si tiene una infección por COVID-19 en curso. Además los resultados deben estar antes de la salida del vuelo y se debe contar con la documentación comprobante de los resultados, que se deberá presentar a la aerolínea.

Los CDC no recomiendan volver a hacerse una prueba de detección dentro de los tres meses posteriores a recibir un resultado positivo en una prueba viral, siempre y cuando no se tenga síntomas del COVID-19.

La aerolínea confirmará el resultado negativo de las pruebas de detección del COVID-19 o la documentación de recuperación de todos los pasajeros antes de abordar.

México

Se aconseja limitar los viajes a los estrictamente necesarios. Si bien no existen restricciones para entrar, la declaración de emergencia sanitaria en el país -con un semáforo rojo (situación crítica) en varias entidades federativas- ha supuesto la introducción de medidas de prevención y restrictivas (cierre de hoteles, restaurantes, lugares de ocio, y limitaciones a la circulación en algunas carreteras y ciudades), que varían según los estados.

Cuba

En Cuba se exige además una prueba PCR paga en el aeropuerto y a una segunda prueba PCR al quinto día de la llegada (EFE)

La incidencia de la pandemia ha empeorado en el país en las últimas semanas, por ello las autoridades han tomado medidas para reducir los contagios, aunque los principales aeropuertos están abiertos. Se requiere PCR negativa al menos 72 horas antes del vuelo y cumplir aislamiento en instalaciones hoteleras designadas. Se exige además una prueba PCR paga en el aeropuerto y a una segunda prueba PCR al quinto día de la llegada. Los hoteles y casas de alquiler para turistas en Cuba están abiertos y se permiten los movimientos interprovinciales tanto para residentes como para turistas, aunque puede haber restricciones puntuales.

República Dominicana

Ante la extensión de la Declaración de Emergencia, se recomienda a los viajeros que reconsideren sus planes de viaje a la isla de La Española. No obstante, no se solicitará ningún tipo de prueba previa a ingresar al país ni se realizarán test masivos a la llegada, sino pruebas aleatorias de rápida aplicación. No hay ninguna restricción a la movilidad interior.

Chile

Mantendrá cerradas las fronteras hasta fin de este mes. Solo pueden ingresar los residentes o viajeros esenciales.

Brasil

Se puede ingresar con un test de PCR negativo 72hs antes y podría ser requerida la cuarentena, de acuerdo al destino y momento del viaje, además de completar el certificado digital que solicita cada país.

Ecuador

Se recomienda no viajar a este país, salvo por motivos excepcionales e impostergables. Todo viajero debe presentar una prueba PCR o prueba del antígeno negativa realizada hasta tres días antes de la llegada al país o carné de vacunación contra la covid-19.

Colombia

Los extranjeros que no cuenten con visado de cortesía o sean diplomáticos, deberán contar con una prueba PCR negativa realizada en un periodo no superior a las 96 horas antes del embarque (Reuters)

No existen limitaciones a la entrada de pasajeros. Los extranjeros que no cuenten con visado de cortesía o sean diplomáticos, deberán contar con una prueba PCR negativa realizada en un periodo no superior a las 96 horas antes del embarque. En caso de no contar con dicha prueba, se podrá realizar en Colombia y hacer aislamiento preventivo hasta que se tenga un resultado negativo o realizar un asilamiento preventivo de 14 días. Marruecos

Las autoridades han suspendido las conexiones aéreas por este mes.

Egipto

Se desaconseja el viaje salvo por razones de necesidad a todo el país excepto a las zonas y centros turísticos de El Cairo, Alejandría, Luxor, Asuán, la costa continental africana del mar Rojo y Sharm el Sheikh, y se recomienda acceder por vía aérea. Todos los viajeros deberán presentar a su llegada un test PCR negativo, en inglés o árabe, realizado no más de 72 horas antes del vuelo.

Kenia

Se recomienda no viajar salvo que sea estrictamente necesario. Los viajeros podrán entrar con una PCR negativa realizada dentro de las 96 horas anteriores al viaje y no están obligados a realizar cuarentena.

Tanzania

Se desaconseja la visita. Los contagios se han disparado, sobre todo en zonas turísticas como Zanzíbar y Arusha y Dar es Salaam. La deficiencia del sistema sanitario tanzano, tanto público como privado, y la escasez de medios para realizar evacuaciones médicas desde las principales zonas turísticas a la capital, hacen desaconsejable cualquier viaje no esencial.

India

Se recomienda no viajar dado que actualmente es el país con más casos diarios del mundo (Reuters)

Se recomienda no viajar dado que actualmente es el país con más casos diarios del mundo. A pesar de ello, el Gobierno central no ha aprobado nuevas medidas sanitarias, aunque algunos estados sí han reforzado sus estrategias de contención, e incluso han decretado el confinamiento de la población, como es el caso de Maharashtra y de la capital del país, Delhi.

China

Mantiene la suspensión de entrada de ciudadanos extranjeros sin permiso de residencia.

Japón

Se recomienda no realizar viajes innecesarios o no urgentes. Se prohíbe la entrada a los no japoneses, salvo los residentes o personas que sean considerados como casos humanitarios excepcionales.

Tailandia

Aunque formalmente siguen cerradas las fronteras, los viajeros que deseen llegar pueden hacerlo únicamente por avión, con un permiso de entrada expedido por la embajada. Además, deberán cumplir una cuarentena de 14 días en hoteles oficialmente autorizados, aunque estén vacunados. Los gastos de estancia corren por cuenta del particular, además de contar con una PCR negativa, realizada en las 72 horas previas y un seguro médico cuya póliza cubra todos los tratamientos médicos incluidos los de COVID-19 con valor mínimo de 100.000 dólares americanos.

España

El 7 de junio abrió sus puertas a todas las personas vacunadas de cualquier país, sean de riesgo o no, el único requisito es demostrar que están inmunizados (Reuters)

A diferencia de todos sus vecinos, partir del pasado 7 de junio abrió sus puertas a todas las personas vacunadas de cualquier país, sean de riesgo o no, el único requisito es demostrar que están inmunizados. Los viajeros procedentes de un país de riesgo deben presentar un certificado con el resultado negativo de la prueba COVID-19. La prueba deberá realizarse como máximo 72 horas antes de la llegada. Se aceptan las pruebas RT-PCR, RT-LAMP y TMA.

Alemania

Todos los pasajeros deben presentar un resultado negativo de la prueba COVID-19 a la salida. Se aceptan las pruebas PCR y las pruebas rápidas aprobadas y deben estar en alemán, inglés, español, francés o italiano. Actualmente, Alemania acepta también pruebas de vacunación contra la COVID-19. Para que sean admitidas, deberán estar en los idiomas descritos previamente, en formato digital o en papel.

Deben haber transcurrido al menos 14 días desde la recepción de la última dosis de la vacuna. Las compañías aéreas que entren en Alemania sólo permitirán embarcar a los pasajeros que dispongan de un certificado de prueba emitido como máximo 48 horas antes de la llegada. Los niños menores de 6 años y la tripulación de la aerolínea están exentos. No hay exenciones para los pasajeros en tránsito. Los viajeros que hayan visitado una zona de alto riesgo en los últimos 10 días deben completar un registro digital antes de llegar a Alemania. También deben cumplir con un aislamiento de 14 días.

Austria

A partir de mayo pasado se aplican nuevas normas de entrada. Los viajeros que entren en Austria procedentes de cualquier país, excepto Islandia, Nueva Zelanda, Singapur, Corea del Sur y el Vaticano, deben presentar una prueba COVID-19 negativa y auto-aislarse. Todos los pasajeros deben obtener una autorización previa al viaje que se puede obtener de forma digital. Los viajeros deben presentar una prueba de COVID negativa o una prueba de vacunación/infección anterior a su llegada. Los certificados tienen que estar en alemán o en inglés. Los métodos de prueba aceptados son la PCR (realizada como máximo 72 horas antes del embarque) y el antígeno (realizado como máximo 48 horas antes). A los viajeros transfronterizos habituales se les exige una prueba PCR o de antígenos negativa con una antigüedad no superior a 7 días.

Bélgica

Los pasajeros que hayan pasado 48 horas o más en una zona roja antes de viajar a Bélgica deben someterse a una prueba PCR en las 72 horas siguientes a su llegada. Todos deben presentar un Formulario de Localización de Pasajeros antes de llegar a territorio belga. Los pasajeros considerados de alto riesgo serán notificados por mensaje de texto para que cumplan cuarentena. Aquellos que no reciban un mensaje de texto no necesitan aislarse. La prueba puede realizarse en el aeropuerto de Bruselas de forma gratuita. Para ello, deberá presentarse el código de prueba que los viajeros reciben tras rellenar el formulario de localización. Los viajeros tendrán que practicarse una segunda prueba PCR después de cumplir cuarentena durante 7 días (10 días para los pasajeros del Reino Unido, Sudáfrica, India o Sudamérica con pruebas en los días 1 y 7). Los viajeros profesionales/corporativos pueden estar exentos en determinadas circunstancias.

Francia

se permite la entrada de viajeros procedentes de países de la UE y de un número limitado de terceros países autorizados (REUTERS)

Actualmente, sólo se permite la entrada de viajeros procedentes de países de la UE y de un número limitado de terceros países autorizados. Para entrar en Francia, los pasajeros deben presentar una declaración jurada de no tener signos de la COVID-19 y que, según su conocimiento, no han estado en contacto con una persona infectada 14 días antes del viaje. Los pasajeros mayores de 11 años a los que se autorice la entrada a Francia deben presentar una prueba RT-PCR negativa realizada como máximo 72 horas antes de la salida. Los que lleguen de Australia, Israel, Japón, Nueva Zelanda, Singapur, Corea del Sur o el Reino Unido deben presentar su prueba de PCR, su declaración jurada y autoaislarse durante 7 días. Los viajeros procedentes de la mayoría de los países no pueden viajar a Francia a menos que tengan una exención.

Grecia

Todos los turistas mayores de 5 años deben tener una prueba de PCR negativa para entrar. La prueba debe realizarse como máximo 72 horas antes del arribo. Los viajeros con un certificado de vacunación de hace al menos 14 días están exentos. Sólo se aceptan las vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA). No se requiere una prueba PCR negativa si el viajero dio positivo en la COVID-19 en los últimos 2 a 9 meses. Pueden presentar una prueba molecular PCR positiva de un laboratorio autorizado. Antes de llegar a Grecia, los viajeros deben rellenar el formulario de localización de pasajeros. También se pueden realizar controles sanitarios aleatorios a la llegada, así como pruebas de antígeno RAPID en las puertas de embarque.

Italia

Los pasajeros deben someterse a una prueba de la PCR no más de 72 horas antes de su llegada. Los procedentes del Reino Unido, la UE e Israel sólo pueden entrar en Italia con un resultado negativo en un test COVID y están exentos de la cuarentena. Los procedentes de países aprobados no pertenecientes a la UE y de Austria también deben someterse a la prueba antes de su llegada y autoaislarse durante 14 días. Las personas que regresan a Italia y que han estado en el extranjero durante menos de 120 horas están exentas.

Portugal

Todos los pasajeros deben presentar una prueba de COVID-19 PCR negativa realizada como máximo 72 horas antes de la salida. Los niños menores de 24 meses no necesitan una prueba. Portugal ha abierto sus fronteras a los turistas del resto de la UE, así como de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, y del Reino Unido.

Australia

Los viajeros a Australia deben someterse a una cuarentena de 14 días a su llegada, por cuenta propia (Reuters)

Este país expide visados para las pocas personas que pueden viajar según los criterios mencionados.

Los viajeros a Australia deben someterse a una cuarentena de 14 días a su llegada, por cuenta propia, en un lugar designado por las autoridades locales. A menos que hayan estado durante 14 días en Nueva Zelanda inmediatamente antes de su llegada. Los que están en tránsito deben aislarse hasta su próximo vuelo.

Si se viaja o transita por Australia, se deberá presentar un resultado negativo de la prueba RT-PCR de COVID-19 de menos de 72 horas antes de embarcar. Se debe rellenar un formulario de declaración a la llegada o en tránsito en Australia. El país no exige un seguro que cubra la repatriación o los gastos médicos específicos de Covid-19 in situ.

Dubai

Cuando se llega a Dubái es posible que se deba hacer otra prueba PCR (Reuters)

Todos los pasajeros deben tener una prueba PCR de COVID‑19 con resultado negativo realizada no más de 72 horas antes de la salida, excepto aquellos que viajen desde Bangladés, India, Pakistán o Sri Lanka (cuyos requisitos específicos se mencionan arriba). Consulte los requisitos para los viajes desde India que aparecen a continuación. El certificado deberá acreditar una prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). En Dubái no se aceptarán los certificados de otras pruebas, incluidas las de anticuerpos y los kits de pruebas caseras. Los viajeros deberán llevar consigo un certificado oficial impreso en inglés o en árabe para el check‑in. No se aceptan certificados digitales ni SMS. Se aceptan certificados de PCR en otros idiomas si se pueden validar en la estación de origen.

Los pasajeros que transiten en Dubái desde los países mencionados a continuación deben presentar un certificado de prueba PCR de COVID‑19 con resultado negativo realizada no más de 72 horas antes de la salida, así como cumplir con los requisitos obligatorios del destino final: Afganistán, Angola, Argentina, Baréin, Brasil, Camboya, Chile, Croacia, Chipre, República Checa, Yibuti, Egipto, Eritrea, Etiopía, Georgia, Ghana, Guinea, Hungría, Indonesia, Irán, Irak, Israel, Costa de Marfil, Jordania, Kenia, Kuwait, Líbano, Malta, Moldavia, Montenegro, Marruecos, Birmania, Nepal, Nigeria, Omán, Polonia, Filipinas, Catar, Rumanía, Ruanda, Rusia, Senegal, Eslovaquia, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tayikistán, Tanzania, Túnez, Turquía, Turkmenistán, Ucrania, Uzbekistán, Vietnam y Zimbabue.

Cuando se llega a Dubái es posible que se deba hacer otra prueba PCR. Si se hace una prueba en el aeropuerto, se deberá permanecer en el hotel o residencia hasta que se reciba el resultado de la prueba. Si el resultado de la prueba es positivo, se deberá realizar una cuarentena y seguir las directrices de la Autoridad Sanitaria de Dubái. También se deberá descargarse la Smart app COVID19 ‑ DXB iOS Android.

SEGUIR LEYENDO: