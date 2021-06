¿Puedo vacacionar por Europa si soy latinoamericano?

Ilustración de viales con las etiquetas de las vacunas contra la enfermedad del coronavirus (COVID-19) de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca y Moderna ante una bandera de la Unión Europea (UE), 19 de marzo de 2021. REUTERS/Dado Ruvic

La Unión Europea (UE) está coordinando actualmente los esfuerzos y medidas de los países del bloque para reforzar su capacidad de superar la actual crisis sanitaria. Para ello, la UE ha emitido y actualizado periódicamente sus recomendaciones a los Estados miembros durante la pandemia de COVID-19.

Las últimas directrices abordan la flexibilización de las restricciones a los viajes desde terceros países. “Con el avance de las campañas de vacunación en la UE y en todo el mundo, pronto volverán algunos viajes no esenciales”, adelantaron.

A su vez se introdujo el Certificado Digital Verde, que facilitará los viajes entre las naciones del bloque europeo.

¿Cómo lo coordinan? A través de ETIAS, por sus siglas en inglés, es el nuevo Sistema de Información y Autorización de Viajes (SEIAV). La Unión Europea ha creado este sistema para los ciudadanos de países que actualmente están exentos de visa para visitar el Espacio Schengen, es decir el área que comprende a 26 países europeos que han abolido los controles fronterizos en las fronteras comunes.

La Unión Europea implementará ETIAS, por sus siglas en inglés, un nuevo Sistema de Información y Autorización de Viajes (SEIAV) (Europa Press)

¿Cuáles son las naciones que forman parte de la UE? Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia y Suiza.

Se estima que ETIAS estará listo para fines de 2022. Será un sistema electrónico que va a determinar si se autoriza o no la entrada a cualquier país que se encuentre dentro de la zona Schengen.

La autorización de su solicitud quedará a consideración de las autoridades pertinentes. En caso de recibir una denegación se le informará el motivo y dependiendo del mismo podrá volver a intentarlo nuevamente.

El formulario ETIAS para viajar a Europa fue creado para reducir la espera por trámites para ciudadanos que no necesiten de una visa para viajes de un máximo de 90 días dentro de la Unión Europea, costará un aproximado de 7 euros por solicitud y los menores de 18 años no pagarán ninguna tasa. Estará disponible el pago con tarjeta de crédito o débito.

El organismo persigue con esta medida reforzar la seguridad al saber quienes viajan a Europa y determinará así si su entrada al espacio Schengen no conlleva riesgos.

El formulario ETIAS para viajar a Europa fue creado para reducir la espera por trámites para ciudadanos que no necesiten de una visa para viajes de un máximo de 90 días dentro de la Unión Europea (Europa Press)

Uno de los objetivos principales es que el permiso ETIAS contribuya a la seguridad de las fronteras europeas. Este permiso de viaje europeo facilitará la identificación de posibles amenazas y riesgos asociados con las personas que desean viajar a cualquiera de los países en la Zona Schengen.

Este permiso de viaje será necesario por parte de países sudamericanos como Argentina, México y Colombia entre otros para entrar en los países miembros del Espacio Schengen . Según especifican desde el organismo, desde fines de 2022 todos los visitantes extranjeros exentos de visa tendrán la obligación de tramitar la autorización ETIAS. La introducción de este permiso no modificará el tránsito libre, pero si será un requisito obligatorio de entrada a Europa.

El año pasado la UE impuso medidas estrictas para contener los brotes de COVID-19, pero los 27 embajadores de la región dicen que se pueden mitigar muchas de las restricciones sobre viajes no esenciales. Específicamente, acordaron permitir el ingreso de turistas que han recibido todas las dosis de ciertas vacunas.

Este permiso de viaje será necesario por parte de países sudamericanos como Argentina, México y Colombia entre otros para entrar en los países miembros del Espacio Schengen (Foto: Getty Images)

Este bloque ha dado un paso más hacia la reactivación de la libre circulación tras alcanzar un consenso provisional sobre un pase sanitario o “pasaporte COVID” para la Unión Europea.

Tras llegar a un acuerdo político recientemente, el Parlamento Europeo y el Consejo tratarán ahora de formalizar la legislación propuesta. Se espera que esto marque un punto de inflexión en la pandemia reactivando el turismo y evitando el caos normativo al que se enfrentaron los viajeros el año pasado, con normas diferentes entre cada país y a veces hasta entre diferentes regiones del mismo Estado miembro.

Por otra parte, el Certificado COVID Digital de la UE, antes llamado Certificado Digital Verde, permitirá eliminar las restricciones de viaje en los 27 Estados miembros, y también estará disponible para los países del Espacio Schengen no pertenecientes a la UE.

Dará información sobre el estado del pasajero; si está vacunado, si tiene una prueba negativa o si se ha recuperado después de haber pasado la COVID-19. Formulado como un código QR, la persona que viaja puede optar por llevar un certificado digital o en papel.

Postal de la nueva normalidad europea en Escocia (REUTERS/Henry Nicholls)

Para los viajeros de fuera de la Unión Europa, cada país está elaborando un sistema de listas de países seguros, que no requieren normas específicas y otros para los que se incluyen algunas restricciones.

Se cree que el reglamento podría entrar en vigor el 1 de julio y tendrá un periodo de introducción de seis semanas para los Estados miembros que necesiten más tiempo.

Sin embargo, la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró recientemente que el sistema estará listo a nivel de la UE “en los próximos días”, lo que significa que los Estados miembros podrán empezar a implantarlo en breve.

El reglamento podría entrar en vigor el 1 de julio (REUTERS)

El Certificado COVID Digital de la UE sería gratuito y reconoce a todas las vacunas COVID-19 autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), entre ellas están las desarrolladas por Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca y Johnson & Johnson y las avaladas por la OMS, Serum Institute of India y Sinopharm. Los Estados miembros también podrán decidir por sí mismos si aceptan otras vacunas .

De todas formas aclaran: “No se discrimina a las personas que no están vacunadas”, según una hoja informativa publicada por la Comisión. “Las personas que no están vacunadas deben poder seguir ejerciendo su derecho a la libre circulación, cuando sea necesario, con limitaciones como la realización de pruebas o la cuarentena/ autoaislamiento”.

¿Qué pruebas se aceptarán? Se reconocerán las llamadas pruebas NAAT de amplificación de ácidos nucleicos (incluidas las pruebas RT-PCR) y las pruebas rápidas de antígenos. Por el momento, esto no incluirá las “autopruebas”.

Venecia se recupera lentamente tras la crisis en el sector turístico producto de los confinamientos por el COVID-19 (REUTERS/Manuel Silvestri/File Photo)

¿Puedo utilizar mi certificado para ir al resto del Espacio Económico Europeo (EEE), Reino Unido o Suiza? La UE ya ha dicho que está abierta a que el Certificado COVID Digital de la UE se aplique en los países del Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega), así como en Suiza.

Tanto Noruega como Suiza se han comprometido a crear sus propios certificados de vacunación para que sean compatibles con la UE, mientras que Islandia ya permite la entrada a los turistas comunitarios vacunados desde hace varios meses.

Por su parte, el Reino Unido aún no ha llegado a un acuerdo con el bloque, y actualmente está implantando sus propios certificados de vacunación a través de su Servicio Nacional de Salud (NIH).

SEGUIR LEYENDO: