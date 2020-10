Experimentar lo inesperado: un viaje a The Palm Beaches, el paraíso de Florida

Este destino tiene para disfrutar 72 kilómetros de playas de arenas blancas (Shutterstock)

Con un reconocido legado de hospitalidad tan cálido como el sol de la Florida, The Palm Beaches es un paraíso para viajeros con los más diversos presupuestos e intereses. Ya sea para pasar un día, una semana o más tiempo, sus 72 kilómetros de playas esperan a ser exploradas.

Treinta y nueve comunidades vibrantes, diversas y acogedoras conforman The Palm Beaches, cada una de las cuales ofrece encantos propios: sumergirse en la pintoresca cultura y vida nocturna de West Palm Beach, conocer la belleza virgen de Jupiter, viajar en el tiempo hasta la edad dorada en la histórica Palm Beach o probar los tesoros artísticos y culinarios ilimitados de Boca Raton.

Con casi 30 parques de playas tropicales, de Júpiter a Boca Ratón, algunas de las mejores playas del Sur de Florida se encuentran en The Palm Beaches. Los madrugadores pueden ver una espectacular salida del sol en el famoso muelle de Lake Worth Municipal Beach. Ubicado en una isla de barrera, el John D. MacArthur Beach State Park hace gala de casi 4 km de espectaculares costas, así como senderos panorámicos y oportunidades de remo entre delfines y manatíes.

Palm Beach tiene uno de los mejores atardeceres de la Florida (Shutterstock)

La amplia franja costera de Delray Beach Municipal Beach se encuentra a corta distancia de las modernas tiendas, bistrós, pubs y galerías de arte de Atlantic Avenue. Situado en una exuberante selva costera, el Atlantic Dunes Park es perfecto para un día de playa relajado. Y el cercano Anchor Park ofrece un poco más de acción, con clases de surf y excursiones de buceo de superficie al USS Inchulva, un barco hundido que se encuentra muy cerca de la costa.

En tierra o mar, The Palm Beaches es una meca para la diversión al aire libre durante todo el año. Los golfistas pueden disfrutar de su deporte favorito en alguno de los 160 magníficos campos de golf, los pescadores pueden contratar una excursión de pesca privada o disfrutar de las abundantes oportunidades públicas de pesca en lugares como el Ocean Inlet Park y los muelles de Lantana Bridge.

El arrecife artificial de baja profundidad de Phil Foster Park, en Riviera Beach, permite a los visitantes ver cara a cara peces exóticos, rayas, estrellas de mar gigantes y mucho más. El remo es otro pasatiempo popular, hay mucha belleza de la Vieja Florida para ver mientras navega en canoa o kayak o practica paddleboarding en sus hermosas aguas. Los amantes de la naturaleza no pueden perderse la oportunidad de visitar el Parque Nacional de los Everglades, un sitio declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO repleto de manglares, pantanos y fauna silvestre autóctona.

Worth Avenue es una de las avenidas principales para los amantes del shopping. Ahí están las mejores marcas de moda (Shutterstock)

The Palm Beaches es un destino imperdible para ir de compras, para quienes adoran encontrar objetos vintage o darse el gusto con artículos de lujo, este paraíso comercial tiene algo para todos. Si prefiere prendas de las últimas modas de hoy, varios centros comerciales y distritos comerciales están abiertos.

El corazón de Palm Beach shopping es Worth Avenue, una meca del comercio minorista que rivaliza con los mejores distritos comerciales del mundo. Las tiendas Worth Avenue van desde las casas de diseño internacional de Chanel, Escada y Gucci, hasta joyas finas y muebles para el hogar. Entre las tiendas se encuentran galerías de arte, salones de belleza y elegantes cafés de patio que sirven tragos frescos y menúes inventivos. Otro favorito de la isla es The Royal Poinciana Plaza, esta propiedad recientemente reinventada tiene una mezcla ecléctica de tiendas y restaurantes que se ha convertido en un oasis de compras en Palm Beach.

Visitar The Palm Beaches es un evento en sí mismo, pero la variedad de festivales durante todo el año ofrece aún más razones para disfrutar. Ya sea que lo visite la semana próxima o el mes siguiente, siempre habrá un programa para agendar. Populares eventos anuales, que abarcan desde un festival de cine internacional y la temporada de polo, hasta exhibiciones de arte, el entrenamiento de primavera de béisbol, diversos festivales dedicados a cervezas artesanales, automóviles exóticos, días festivos y mucho más.

El beisbol es uno de los principales deportes que también se puede disfrutar como show en The Palm Beches (Credit: Jasen Vinlove-USA TODAY Sports)

Y siempre la posibilidad de disfrutar de la música con los conciertos bajo el sol y el teatro bajo las estrellas. Existe una lista de eventos repleta de estrellas que incluye de todo, desde bandas ganadoras del Grammy hasta espectáculos de Broadway, sin olvidar que cada primavera regresa el famoso SunFest al paseo marítimo de West Palm Beach, trayendo consigo a decenas de músicos destacados y miles de fanáticos.

En 2016, The Palm Beaches fue votado por la revista Conde Nast Traveler como un destino de comida superior en los Estados Unidos. Buenas noticias: su escena gastronómica no ha hecho más que crecer desde entonces, con chefs aún más talentosos cocinando deliciosos platos. Los comensales pueden llegar en barco a restaurantes costeros como Guanabanas, en Júpiter, para disfrutar de la pesca fresca del día, su especialidad culinaria local. En Avocado Grill, los antipastos llegados de la granja a la mesa ofrecen una versión sofisticada de la comida costera casual. Los encantadores boulevares de Worth Avenue revelan un mundo secreto de gastronomía elegante, con restaurantes como Renato’s Palm Beach y Pizza Al Fresco. Café Delamar ofrece cocina peruana entre la sombra de las palmeras y las fuentes danzantes de Via Demario. Y ninguna visita a Via Bice está completa sin una opulenta comida italiana en Bice Ristorante.

