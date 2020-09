Turismo latinoamericano: ¿qué países volverán a viajar primero?

Según un análisis de las búsquedas realizadas en las diferentes plataformas, los argentinos ya sueñan con viajes locales y en familia o con pequeños grupos de amigos este verano. Y al parecer, no son los únicos (Shutterstock)

Mientras que algunas comunidades alrededor del mundo abren sus fronteras, la idea de volver a viajar llena de esperanza a quienes aún están en sus casas cumpliendo con las medidas de aislamiento social. Según un análisis de las búsquedas realizadas en las diferentes plataformas, los argentinos ya sueñan con viajes locales y en familia o con pequeños grupos de amigos este verano. Y al parecer, no son los únicos.

El mundo del turismo se encuentra en medio de una crisis sin precedentes. La pandemia ha causado estragos a lo largo y ancho del globo, pero en algunas regiones la recuperación será más ardua que en otras, en especial en las economías que dependen en gran medida de este sector. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo estima que la industria de los viajes y el turismo representa el 10,2% del PIB en Latinoamérica.

Según un nuevo análisis del Foro Económico Mundial, El panorama de la competitividad de los viajes y el turismo en América Latina y el Caribe, algunas de las fortalezas turísticas de Latinoamérica y el Caribe revisten menor importancia que antes para una economía turística competitiva durante la COVID-19. La aparición y propagación de la pandemia ha dado un giro a los factores que hacen que el sector turístico de un país sea competitivo. Algunos, como la capacidad sanitaria y las ofertas de viajes digitales, están cobrando mayor importancia durante la pandemia. Actualmente, otros, como la apertura internacional, son menos importantes.

Según explicó Maksim Soshkin, del Foro Económico Mundial, “la pandemia por la COVID-19 es una crisis de salud mundial, y la prioridad es la seguridad sanitaria. Los amplios recursos naturales y vida silvestre de Latinoamérica serán claves para su recuperación y son factores que atraerán a viajeros. Habría que poner el foco en la infraestructura de las áreas fuera de las grandes ciudades, porque la gente va a querer viajar a las zonas rurales”.

“Los principales motivos que tienen los viajeros latinoamericanos para retomar sus viajes al extranjero están vinculados principalmente con visitar familiares, trabajo y estudios”, señaló Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay (Shutterstock)

“Si bien el impacto de la pandemia sobre la industria de los viajes ha sido realmente significativo, viajar es una parte fundamental de quienes somos, y aunque puede llevar algo más de tiempo volver a los niveles de viajes anteriores al COVID-19, la gente querrá experimentar el mundo, incluso tal vez en una forma más significativa que antes”, aseveró en diálogo con Infobae Luiz Cegato, experto para América Latina de la compañía de reservas de viaje Booking.com.

Y añadió: “También sabemos que la recuperación se dará de forma desigual en los distintos mercados, lo que refleja las decisiones y políticas de los gobiernos, respecto a controles fronterizos y medidas de distanciamientos social. Con países en diferentes etapas de la pandemia, es difícil predecir exactamente dónde y cuándo regresarán los viajes, pero hemos visto que las personas optarán posiblemente, en un primer momento, por quedarse más cerca de casa, eligiendo viajes locales para empezar”.

Recientemente, la empresa de viajes online Despegar realizó un estudio basado en una encuesta entre sus clientes para saber cuáles son los destinos locales e internacionales que recibirán los primeros visitantes de la región. De la encuesta se desprendió que los mexicanos serán los primeros en viajar al exterior entre septiembre y diciembre de este año.

Muy cerca de ellos se ubican los brasileños que lo harán entre octubre y noviembre. Por su parte, los argentinos, chilenos y colombianos serán los últimos en retomar la actividad turística y tienen pensado viajar recién en el primer semestre de 2021.

“Los principales motivos que tienen los viajeros latinoamericanos para retomar sus viajes al extranjero están vinculados principalmente con visitar familiares, trabajo y estudios”, señaló Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay. “Este estudio nos permite entender cómo se siente la gente con respecto a los viajes y brinda información útil para ofrecer mejores opciones para los viajeros”, finalizó la especialista.

Según una investigación, los mexicanos serán los primeros en viajar al exterior entre septiembre y diciembre de este año (Shutterstock)

Con respecto a destinos, Estados Unidos y Europa se disputan el primer puesto entre los gustos de los latinoamericanos. México y Colombia, probablemente por una cuestión de cercanía, prefieren visitar ciudades norteamericanas, mientras que los encuestados deArgentina y Brasil se inclinan por las capitales europeas.

Pero, ¿cuáles son las ciudades que más gustan en cada país? Así como el estudio mostró que los argentinos se inclinarán por la costa atlántica, Iguazú, Ushuaia y Bariloche; el resto de los países también tienen sus destinos nacionales preferidos. Los brasileños, tentados por sus lindas playas y el alto valor del dólar, tienen pensado visitar Maceió, Jericoacoara y Natal, verdaderos paraísos ideales para recuperarse del estrés que les provocó la pandemia. Los mexicanos también buscarán tenderse en la arena a tomar sol en las playas de la Riviera Maya, especialmente en Cancún que ocupa el primer puesto de preferencias. Lo mismo harán los colombianos que durante el primer semestre del próximo año se volcarán a las magníficas playas de Cartagena, Santa Marta y San Andrés. Los chilenos, al contrario, tienen pensado visitar el sur del país y recorrer los relajantes paisajes cordilleranos.

La investigación recabó información entre sus clientes de toda Latinoamérica y logró dar a conocer cuáles son los cambios en el comportamiento de los viajeros. Entre ellos se destacan que los clientes buscan paquetes con fechas flexibles y una de sus principales prioridades es el protocolo de bioseguridad de los servicios que contratan. También tienen claro que las aglomeraciones no son convenientes en estos tiempos y buscarán actividades que les permitan mantener la distancia social.

Las listas de deseos con destinos domésticos creadas por los viajeros argentinos en la plataforma de Booking.com entre marzo y abril de este año crecieron en comparación con el 2019. El año pasado 30% de las listas de deseos de los viajeros argentinos tenían destinos locales y 70% tenían los internacionales. En tanto que este año las listas de los deseos de los argentinos comenzaron a cambiar y los destinos locales presentan un 45% de deseos de viaje y los internacionales 55%

Este mismo fenómeno también puede ser visto en las listas de deseos de viajes hechas por viajeros de la región. En Colombia, durante 2019, el 66% de las listas de deseos de viajes tenían destinos locales y 34% internacionales, y en 2020 el 69% de las listas de deseos tienen destinos locales y 31% internacionales. En México, el año pasado, el 66% de las listas de deseos tenían destinos locales y 34% internacionales. Este año, el 76% son locales y 24% internacionales.

Por último, en Brasil las listas de deseos se destacan muy fuertemente los destinos locales por sobre los internacionales. En 2019, 66% de las listas de deseos tenían destinos locales y 34% internacionales; mientras que en 2020, el 82% de las listas de deseos contienen destinos domésticos y 18% de las listas cuentan con destinos internacionales.

Bariloche, Ushuaia, Iguazú, Calafate, Mar del Plata, Villa La Angostura y Mendoza destacan entre las preferencias para el verano (Shutterstock)

Luego de una de las cuarentenas más largas de Latinoamérica, los argentinos se preparan para volver a viajar a partir de recientes anuncios que prevén el retorno de la operación aeronáutica el primero de octubre. En esa fecha se reanudarían los viajes nacionales e internacionales. A raíz de esta información, el metabuscador de viajes online, KAYAK, analizó las tendencias de búsqueda de los argentinos. Entre los destinos internacionales, los más buscados fueron Madrid, Miami, Cancún, Rio de Janeiro y Barcelona.

Sin embargo, según un análisis de las búsquedas realizadas en la plataforma Airbnb, en lo que se refiere a destinos (búsquedas para diciembre 2020 y enero 2021), la tendencia es moverse dentro del país ya que más del 50% de las búsquedas son para destinos domésticos vs. un tercio para esta misma época el año pasado, y la mitad son para sitios de vacaciones como San Carlos de Bariloche, Pinamar, Mar Del Plata, Villa La Angostura y San Martín De Los Andes, entre otros.

Por otro lado, la porción de las búsquedas para algunos destinos no-urbanos, creció un 50% o más y entre ellos se destacan lugares como San Carlos de Bariloche (+76% vs. 2019), Ushuaia (+132% vs. 2019), Villa La Angostura (+135% vs. 2019) y Potrerillos (+218% vs. 2019).

Tal como lo revelan los hallazgos de Despegar, en la actualidad, más del 85% de los viajes que los argentinos han comprado en la plataforma tiene como fecha de viaje enero y febrero 2021, principalmente hacia los destinos nacionales.

“La industria de viajes en Argentina comenzó a ver signos de recuperación con la expectativa de apertura gradual de las fronteras y esperamos un crecimiento en el interés por viajar”, conlcuyó Gabriel Weitz, experto en viajes de KAYAK Argentina.

