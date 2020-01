La comunidad viajera que se encuentra en el Reino Unido y tiene ganas de festejar el Año Nuevo chino, no puede dejar de visitar Liverpool. El barrio chino de Liverpool está ubicado al sur del centro de la ciudad. Para ingresar, hay que atravesar el emblemático arco ceremonial. Por último, recorrer las calles iluminadas del barrio chino, Boldstreet y Liverpool ONE, para admirar los miles de faroles chinos que decoran las calles durante el Festival de los Faroles, es un must de viaje.