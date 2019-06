– Llevar poco equipaje: Hoy en día las aerolíneas están ofreciendo tarifas muy económicas de vuelos que no incluyen equipaje en bodega pero con la opción de pagarlo aparte si se quisiera agregar. Esta es también una buena opción para ahorrar: viajar únicamente con equipaje de mano. Resulta todo un desafío poder meter todo en un carry on, pero es totalmente viable si se viaja en verano, donde no se necesita llevar tanta ropa, o si son pocos días de viaje. Otra opción, si el carry on les queda chico, es añadir un equipaje facturado para un miembro de la familia y llevar ahí las cosas que ocupen más espacio.