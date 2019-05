Autoconocimiento: cómo volver a lo simple para conectarse con uno mismo

Cada vez son más las personas que se unen al slow movement, una corriente que lucha contra la falta de tiempo con la que aprendimos a convivir, para encontrar un estilo de vida alternativo. El planteo es muy simple: reconectarnos con esos amigos que ya casi no vemos, encontrar espacio para ir a visitar esos lugares que amamos, darnos tiempo para tomar contacto con nuestras emociones personales, tan postergadas en el mundo del "ya". No se trata de olvidarnos de nuestras responsabilidades, sino de frenar un poco y cumplir nuestra rutina un poco menos acelerados: no hacer todo a la vez, mirar menos el reloj, darnos tiempo para esas personas y actividades que nos hacen bien, y conseguir un hobby que nos permita relajarnos.