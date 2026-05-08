Colombia

El gas de más de un millón de hogares en Colombia está en riesgo: el Estado interviene a filiales de Canacol Energy para evitar un desabastecimiento

La Superintendencia de Servicios Públicos interviene para verificar que el suministro no se interrumpa y que los contratos con distribuidoras se cumplan a cabalidad

Guardar
Google icon
Logo de llama, texto CANACOL, pozo de gas rojo y negro, señales de alerta, billetes de 100 pesos colombianos y gráficos descendentes con textura risográfica.
La Superintendencia de Servicios Públicos inició una vigilancia especial sobre CNEOG Colombia y CNE Oil & Gas, las dos filiales colombianas de Canacol Energy, ante el riesgo de suspensión del suministro de gas natural- crédito Canacol Energy/VisualesIA

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) activó una vigilancia especial sobre las filiales colombianas de Canacol Energy —Cneog Colombia y CNE Oil & Gas— luego de que la empresa anunciara la posible suspensión de sus contratos de suministro de gas natural.

La medida, comunicada el 8 de mayo de 2026 mediante una comunicación publicada en las redes sociales de la entidad, busca verificar si esas compañías tienen la capacidad real de seguir produciendo y entregando gas, y si están cumpliendo con lo que firmaron.

PUBLICIDAD

Para entender por qué esto importa, es necesario saber que Canacol Energy provee cerca del 7,5% del gas natural que consume todo el país, pero su peso en la Costa Caribe es mucho mayor.

Si el gas deja de fluir, más de un millón de hogares que reciben el servicio a través de Gases del Caribe y Surtigas quedarían sin suministro, y empresas como Cerro Matoso y varias plantas de generación eléctrica también se verían afectadas, con el riesgo adicional de apagones en la región.

PUBLICIDAD

La crisis de liquidez de Canacol Energy obliga a la empresa a solicitar protección judicial en Canadá para evitar la liquidación - crédito Canacol Energy
El Gobierno pone a Canacol Energy bajo lupa: vigila sus filiales para evitar que el gas deje de llegar a la Costa Caribe - crédito Canacol Energy

Lo que sucede trasciende las fronteras colombianas. La empresa atraviesa una crisis financiera severa. Se acogió a la ley de quiebras en Canadá —donde tiene su sede matriz— y pidió a las autoridades colombianas que reconozcan ese proceso de insolvencia para proteger sus activos de embargos mientras intenta reestructurar una deuda que incluye penalidades contractuales superiores a 380 millones de dólares.

El anuncio de una posible suspensión del suministro a finales de mayo de 2026 fue lo que encendió las alarmas del Gobierno y de la Superintendencia, debido a que millones de personas dependen de este servicio.

Ante ese panorama, Superservicios detalló tres frentes de acción en su comunicado. El primero es la vigilancia especial ya mencionada sobre las dos filiales, cuyo propósito es, en palabras de la entidad, “verificar la suficiencia operativa y el cumplimiento de las obligaciones de estas empresas en el mercado mayorista”. Dicho de otro modo, lo que el Estado quiere es saber si Canacol realmente puede seguir entregando gas o si sus problemas financieros ya afectaron también su capacidad de producción.

El Estado colombiano evalúa medidas de emergencia, incluida la posible toma de control de activos, para evitar que la crisis financiera de Canacol Energy derive en un corte masivo del servicio de gas en la región Caribe- crédito Canacol y Jeffrey Arguedas/EFE
El Estado colombiano evalúa medidas de emergencia, incluida la posible toma de control de activos, para evitar que la crisis financiera de Canacol Energy derive en un corte masivo del servicio de gas en la región Caribe- crédito Canacol y Jeffrey Arguedas/EFE

El segundo frente es el monitoreo de los contratos. La Superintendencia revisará los acuerdos que Canacol tiene suscritos con los comercializadores de gas para asegurarse de que se ejecuten “ajustados al marco regulatorio vigente”, que no haya distorsiones en los precios y que “el flujo de gas pactado llegue a los distribuidores sin contratiempos”, según consta en el comunicado. Esto protege directamente a las distribuidoras y, por ende, a los usuarios finales.

El tercer frente son las visitas técnicas. Funcionarios de la Superintendencia irán directamente a las instalaciones de producción y comercialización de las filiales para revisar las condiciones operativas, la disponibilidad real del gas y las medidas que la empresa tiene implementadas para no dejar a nadie sin servicio.

La entidad también coordinará acciones con el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Canacol Energy se acogió a la ley de quiebras en Canadá y enfrenta penalidades contractuales superiores a 380 millones de dólares, una situación que pone en riesgo el suministro de gas para hogares, industrias y plantas de generación eléctrica en Colombia- crédito EFE/Ricardo Maldonado/Archivo
Canacol Energy se acogió a la ley de quiebras en Canadá y enfrenta penalidades contractuales superiores a 380 millones de dólares, una situación que pone en riesgo el suministro de gas para hogares, industrias y plantas de generación eléctrica en Colombia- crédito EFE/Ricardo Maldonado/Archivo

El comunicado concluye con un llamado directo a los agentes del sector: Superservicios les exige “cumplir con los principios constitucionales y legales de la prestación de los servicios públicos, dando estricto cumplimiento a la normatividad vigente y a la realidad operativa de sus activos”. En otras palabras, la empresa no puede alegar quiebra financiera para justificar el corte de un servicio público esencial.

El Gobierno nacional sigue en sesiones de emergencia. La planta regasificadora de Cartagena opera cerca de su límite de capacidad, lo que reduce el margen para reemplazar de forma inmediata el gas que produce Canacol si el suministro se interrumpe.

Entre las medidas que se evalúan están la toma de control de activos y la renegociación forzosa de las prioridades de despacho de gas. Sin embargo, por el momento, no se tiene certeza de cuál será la hoja de ruta que adoptará el gobierno para que millones de hogares no se queden sin suministro de gas.

Google icon

Temas Relacionados

Canacol EnergySuministro de GasGas costa CaribeColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Giro de Italia EN VIVO con Egan Bernal en acción: siga el minuto a minuto de la etapa 1

La carrera inició en territorio búlgaro y tendrá una etapa llana. Einer Rubio y Santiago Buitrago serán la representación nacional en la ronda italiana

Giro de Italia EN VIVO con Egan Bernal en acción: siga el minuto a minuto de la etapa 1

El general (r) Eduardo Zapateiro enfrentará una nueva audiencia de imputación de cargos por presunto acoso sexual el viernes 8 de mayo

La diligencia judicial programada examinará acusaciones relacionadas con un presunto caso ocurrido durante su mandato en el Ejército Nacional, cuyo desarrollo afecta directamente el entorno político y electoral en Colombia

El general (r) Eduardo Zapateiro enfrentará una nueva audiencia de imputación de cargos por presunto acoso sexual el viernes 8 de mayo

Errores en asambleas y manuales de convivencia podrían generar demandas en propiedad horizontal en Colombia

Dudas sobre manuales, convocatorias y nombramientos en conjuntos residenciales podrían derivar en impugnaciones legales si no se ajustan a la Ley 675

Errores en asambleas y manuales de convivencia podrían generar demandas en propiedad horizontal en Colombia

Estos son los medicamentos y tratamientos que las EPS dejarán de entregar gratis en Colombia

El Gobierno actualizó el listado de exclusiones del sistema de salud y confirmó qué procedimientos, medicamentos y terapias ya no serán financiados con recursos públicos

Estos son los medicamentos y tratamientos que las EPS dejarán de entregar gratis en Colombia

Junior vs. Cerro Porteño 0 -1 en Copa Libertadores: el conjunto barranquillero no pudo con la visita

Los dos equipos se enfrentaron en Cartagena, por la cuarta fecha en el torneo continental, en un duelo decisivo para en el grupo F

Junior vs. Cerro Porteño 0 -1 en Copa Libertadores: el conjunto barranquillero no pudo con la visita
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Asesinaron a Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca, en un ataque sicarial

Atacaron con drones explosivos y ráfagas de fúsil la subestación de Policía de Robles, en Jamundí

Ofrecen recompensa tras el asesinato de un joven periodista en Antioquia: “Se encontraba realizando trabajos de reportería”

Violenta asonada durante un operativo contra minería ilegal en Ataco, Tolima, dejó militares heridos y vehículos oficiales incendiados

ENTRETENIMIENTO

Carlos Vives reveló lo que le costó dejar a un lado la fama para enfocarse en su música y cultura: “He tenido que aprender”

Carlos Vives reveló lo que le costó dejar a un lado la fama para enfocarse en su música y cultura: “He tenido que aprender”

Lincoln Palomeque confirmó su regreso a ‘La reina del sur 4’: no será el único colombiano

Yaya Muñoz hizo sorprendente revelación sobre sus anillos de compromiso en medio de la polémica entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza

La actriz Mariana Gómez reveló el sexo de su bebé con un tierno video junto a su pareja

Jenny López conmovió a Jhonny Rivera al presentarle al nuevo integrante de su familia

Deportes

Giro de Italia EN VIVO con Egan Bernal en acción: siga el minuto a minuto de la etapa 1

Giro de Italia EN VIVO con Egan Bernal en acción: siga el minuto a minuto de la etapa 1

Junior vs. Cerro Porteño 0 -1 en Copa Libertadores: el conjunto barranquillero no pudo con la visita

Millonarios volvió a ganar en el estadio Centenario de Uruguay luego de 29 años: esta es la historia

Cancelado el partido entre Independiente Medellín y Flamengo por la Copa Libertadores: disturbios en la tribuna norte impidieron su realización

“Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”: el cántico que obligó a cancelar el partido entre Independiente Medellín y Flamengo por Copa Libertadores