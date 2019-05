Según Riso, la flexibilidad mental no se debe confundir con la falta de asertividad ni con la docilidad: ser flexible implica saber escuchar, estar abierto a nuevas propuestas e ideas, tomarse el tiempo necesario para pensar, pero luego tomar una decisión. Y toda decisión es una elección. Decir "no" y poner límites es parte de este proceso, pero no como primer paso sino como el último. Permitirnos conocer nuevas propuestas, modos de hacer, decir y pensar nos abrirá paso al pensamiento creativo, a la liberalización de nuestros miedos, muchas veces fundados en prejuicios o frustraciones.