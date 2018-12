Pero el punto realmente serio es que, si dejamos que la envidia se instale como un modo natural de sentir, poco a poco, nos envuelve con sus redes. Es que nunca viene sola. Tiene aliados poderosos y nocivos: la bronca ("¡Qué injusta que es la vida!" o "Aquella persona no se merece todo lo que tiene"), la angustia e impotencia ("Pobre de mí; con lo que yo me esfuerzo y no consigo nada"), el sentimiento de inferioridad ("Yo nunca voy a poder alcanzar ese nivel") e incluso el egoísmo, porque al no poder tolerar el bien y el éxito de los otros, lentamente, nos vamos convirtiendo en los únicos protagonistas de la historia; donde los demás ya no nos preocupan, sino que son solo "competidores".