Tras la muerte de Germán Vargas Lleras, su exesposa habló de cómo era su relación antes del fallecimiento: “Siempre en mis oraciones”

Durante 25 años de relación y tras el divorcio, Zapata afirmó que Vargas Lleras siempre estuvo presente en sus oraciones diarias - crédito @luzmazapata_/IG

El fallecimiento de Germán Vargas Lleras en la noche del viernes 8 de mayo de 2026, tras luchar contra un cáncer en el cerebro, provocó reacciones inmediatas tanto en la esfera política como en su entorno personal. La noticia marcó el cierre de una trayectoria pública que abarcó cargos como exvicepresidente, exministro y líder de oposición.

El dirigente de Cambio Radical había sido ingresado en marzo de 2026 a la Unidad de Cuidados Intensivos del Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo en Bogotá. Más tarde fue trasladado a la Fundación Santa Fe, donde perdió la vida a raíz de complicaciones relacionadas con su padecimiento.

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La noticia generó una ola de reacciones públicas y privadas. Entre ellas, destacó la de Luz María Zapata, exesposa del político y figura relevante en la reciente campaña presidencial como fórmula de Luis Gilberto Murillo, antes de que este se uniera a la candidatura de Iván Cepeda.

Zapata utilizó sus redes sociales para expresar el dolor por la partida de quien fue su pareja durante un cuarto de siglo. Compartió imágenes de momentos familiares y recordó el cariño de Vargas Lleras por los perros, una de sus pasiones personales.

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Luz María Zapata compartió dos imágenes del registro fotográfico del día que contrajo nupcias con Germán Vargas Lleras - crédito @luzmazapata_/IG

La canción elegida por Zapata para rendir homenaje fue Como yo te amé, del cantante mexicano Luis Miguel, acompañando imágenes y la frase “Descansa en paz”. Aunque el divorcio ocurrió en 2024, la relación que mantuvieron durante más de 25 años se transformó en una admiración mutua que subsistió al paso del tiempo.

Durante los últimos meses, Zapata se mantuvo al margen de la discusión pública sobre la salud de Vargas Lleras. En declaraciones previas concedidas a Mañanas Blu, fue enfática: “Quiero que me disculpen, pero yo no voy a hablar de Germán en esta contienda. Esto se trata de mí, ya el pasado es pasado”.

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Consultada sobre la relación actual, ella admitió que no mantenían comunicación frecuente, aunque reconoció: “Lo único que digo es que siempre en mis oraciones ha estado Germán durante los 25 años que estuvimos juntos y después del divorcio también todos los días”.

Durante una aparición en el programa Desnúdate con Eva, conducido por Eva Rey, la periodista indagó sobre su vínculo con Vargas Lleras. Zapata fue categórica al responder: “No puedo hablar de Germán porque tenemos un acuerdo en el divorcio de que no vamos a hablar el uno del otro”, explicó, dejando claro el límite legal que ambos establecieron tras la separación.

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Germán Vargas Lleras, exvicepresidente colombiano, fallece en Bogotá tras una larga enfermedad relacionada con el cáncer - créditos @luzmazapata_/IG | @pcambioradical/IG

La muerte de Vargas Lleras ocurrió tras una larga batalla contra el cáncer, que lo llevó a permanecer hospitalizado durante dos meses en la capital colombiana. Durante ese periodo, su círculo más cercano mantuvo reserva sobre los detalles de su salud, limitándose a solicitudes de privacidad.

En el programa Dos Puntos, de Vanesa de la Torre, Zapata destacó el papel de Vargas Lleras en su vida personal: aseguró que fue un hombre fundamental durante los años de matrimonio y que juntos compartieron momentos valiosos, sin dejar de manifestar su deseo de que lograra recuperarse.

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Hija de Germán Vargas Lleras pidió a los colombianos no votar por Iván Cepeda

El llamado de Clemencia Vargas Umaña a la ciudadanía colombiana resuena en el contexto de la reciente muerte de su padre, el dirigente político. La empresaria y bailarina profesional aprovechó el momento para recordar el legado de su familia y plantear una invitación directa a la reflexión colectiva sobre el futuro político del país.

Clemencia Vargas Umaña, única hija del fallecido exvicepresidente colombiano, recordó las vivencias con su padre y remarcó su liderazgo en la política nacional - crédito Archivo Colprensa

En sus palabras, Clemencia agradeció las muestras de solidaridad recibidas y compartió su perspectiva sobre el escenario electoral. “Ya que no le dimos a él la oportunidad de ser presidente, cosa que yo creo que hoy muchos colombianos lamentamos, hagamos un homenaje a él eligiendo bien en estas próximas elecciones (...) yo creo que acá, sin importar las vanidades y egos, debemos de llegar unidos a las elecciones y que el legado de Germán Vargas Lleras hoy sea que salvemos este país en su nombre”, expresó en diálogo con Caracol Radio.

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La hija del exsenador fue enfática al pedir a los colombianos que participen activamente en las elecciones presidenciales del 31 de mayo. Para ella, la mejor forma de honrar la memoria de su padre es apostando por una decisión informada y consensuada.