La comunicación no verbal ha empezado a ser analizada hace unas décadas al reconocerse como una parte fundamental del "cara a cara". Mover la cabeza para afirmar o negar, fruncir el ceño en señal de enfado, levantar las cejas como desaprobación, encogerse de hombros indicando no comprensión, son sólo algunos de los gestos que ya se transformaron en universales al no depender del idioma típico de cada cultura.