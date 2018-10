7. Dejate ayudar

No te creas superpoderoso, hay momentos en los que todos necesitamos

de los demás. El no animarnos a contar lo que nos pasa con sinceridad, no solo puede hacernos daño, sino que también puede convertirse en un modo omnipotente de afrontar la vida. Esto pasa porque aparece el mandato de la autosuficiencia, que nos impide pensar que necesitamos de otro para seguir adelante. Asumir esa necesidad no solo habla bien de nosotros por aceptar nuestros límites, sino que también nos puede ayudar a sortear ese obstáculo que nos impide avanzar.