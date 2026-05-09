Isa Pantoja envía una petición a su madre tras revelar que la tonadillera se puso en contacto con ella: “No me abandones otra vez”

Isa Pantoja se sienta en '¡De Viernes!' y revela que Isabel Pantoja se puso en contacto con ella (Mediaset)

Lo que comenzó siendo una entrevista para analizar el distanciamiento familiar del clan Pantoja terminó convirtiéndose en el escenario de un bombazo que nadie, ni siquiera el equipo de ¡De Viernes!, pudo prever. Isa Pantoja se sentaba frente a Beatriz Archidona y Santi Acosta con una confesión que ha dejado al plató enmudecido. Tras seis años sin mantener ningún tipo de contacto con ella, Isabel Pantoja ha roto su silencio y ha intentado acercar posturas con su hija, al igual que hizo con Kiko Rivera.

“Quiero decir que lo siento por romperos la escaleta porque no lo sabéis nadie y no lo he dicho antes porque no quería que se pensara que se comercializa con esto pero tengo que deciros a todos: Mi madre me ha escrito”, ha revelado la joven con una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Este contacto, que según la pareja de Asraf Beno se produjo esta misma semana, desmiente las informaciones previas que apuntaban a un acercamiento el pasado sábado. La realidad es mucho más reciente y, para la protagonista, todavía difícil de procesar: “Yo ni me lo creo”, ha confesado en el espacio de Telecinco, ante la mirada atónita de los presentes.

PUBLICIDAD

Isa Pantoja abre la vereda de la reconciliación con su madre, Isabel Pantoja, y cuenta los detalles de su acercamiento en '¡De Viernes!' (Mediaset)

De acuerdo con el testimonio de la invitada, ella se encontraba paseando en un centro comercial junto a su marido cuando recibió la notificación que llevaba años esperando. La primera reacción fue la incredulidad, hasta el punto de tener que confirmar con su prima Anabel Pantoja si el número del que procedía el texto era efectivamente el de la artista, pues ni siquiera lo tenía guardado en su agenda.

“Durante las primeras horas yo ya me veía haciendo muchas cosas y luego tuve que poner los pies en la tierra e ir paso a paso”, ha explicado Isa, dejando entrever la emoción que sentía en aquel momento. La euforia inicial, que incluso le hizo sentir ganas de “pegar un grito”, dejó paso a una realidad física mucho más dura. La joven ha reconocido haber sufrido insomnio y taquicardias en los últimos días: “Yo soy muy feliz en mi vida pero de repente esto sí que me hace mucha ilusión, pero es como una angustia”.

PUBLICIDAD

Isa Pantoja se acerca a su madre, Isabel Pantoja, pero aún mantiene una relación distante con Kiko Rivera, tal y como cuenta en '¡De Viernes!' (Mediaset)

“Sabes cómo hacerme daño, no me lo hagas, por favor”

A pesar de la insistencia de los colaboradores, Isa Pantoja ha decidido blindar el contenido exacto de la conversación. “No sé dónde va a ir eso. No quiero hacerme muchas ilusiones, no quiero volver a pasarlo mal y no quiero volver a perderla”, ha afirmado, despejando la duda sobre si el orgullo de la tonadillera ha cedido ante la culpa. Según la invitada, en los mensajes no ha aparecido la palabra ‘perdón’, pero sí ha habido un ‘te quiero’.

La madurez de Isa Pantoja ha quedado patente en su negativa a mantener una conversación profunda a través de una pantalla. “Voy a esperar a que vuelva, quiero hablar con ella y no quiero mensajes”, ha asegurado con rotundidad, haciendo referencia a un cara a cara donde poder mirar a los ojos a la cantante y obtener respuestas a una ausencia que ha durado más de un lustro.

PUBLICIDAD

Kiko Rivera, Isabel e Isa Pantoja en 'Supervivientes' (MEDIASET).

Con los ojos llorosos, Isa ha lanzado una súplica pública cargada de dolor. “Mamá yo te quiero, y quiero tenerte en mi vida, pero necesito que tengamos una relación sana. No quiero que me hieras, sabes cómo hacerme daño... no me lo hagas por favor”, ha expresado, sin poder evitar emocionarse. Para ella, este acercamiento no es una victoria, sino una oportunidad que afronta con la ayuda de profesionales. “Yo ya no soy la niña de 16 años que pasó por todas esas cosas. Ella es bienvenida a mi vida por supuesto, pero necesito estar bien para mis hijos también”.

Isa Pantoja también ha hecho una petición que resuena como un eco de esperanza y temor: “No quiero que me abandones otra vez”. Solo el tiempo dirá si este mensaje es el principio del fin de la guerra en Cantora o un capítulo más en la montaña rusa emocional de los Pantoja. La reconciliación con su madre pone inevitablemente el foco sobre su hermano, Kiko Rivera, quien también ha manifestado recientemente su deseo de volver a ver a “la niña de sus ojos”. Sin embargo, Isa prefiere no precipitarse. Aunque cree que con el DJ el proceso “va a ser incluso más fácil”, prefiere centrarse primero en reconstruir el vínculo con la matriarca. “Ahora mismo no. Yo necesito ir paso por paso. Es que no puedo hacerme más daño”, ha expresado con prudencia.

PUBLICIDAD