¿Por qué pasa esto? Tiene que ver directamente con la baja autoestima y con:

• Falta de autoconfianza: no te sentís capaz de lograr lo que te propusiste.

• Pensamiento negativo: pensás lo peor, que no vas a poder, en las cosas

malas que pueden pasar, etc. Lo que dicen los de afuera te importa demasiado. Le prestás el oído a todos los que te rodean, y recibís las críticas como algo determinante.

• Sos demasiado autoexigente con vos mismo… y con los demás: si no te sale todo perfecto, preferís no hacerlo.

• Poca fuerza de voluntad: sucede cuando pensas que son los demás quienes te tienen que facilitar el camino y solucionar los problemas. Todos podemos recuperar la pasión por lo que hacemos y asumir una postura optimista ante los desafíos que se nos presenten. La motivación depende de la actitud que tengas, y de ella, cómo salgan las cosas. Confiá más en vos y date el tiempo para disfrutar de los pequeños regalos que te da la vida.