"El proceso de cambio puede ser complicado, puede generar risas, vergüenza,de todo… pero hablar con la pareja acerca del proceso que estamos transitando, explicarle que deseamos cambiar y permitirnos reírnos de nosotros mismos es muy importante", explica Sordo y agrega que "las mujeres nos vemos encantadoras cuando nos animamos a jugar con otras facetas de nosotras mismas, y es saludable permitirnos estar un día sexy, otro día más inocentes, un día muy elaboradas, otro día más simples. Yo creo que el tema de la seducción es una invitación a escucharnos. Debemos prestarnos atención como a una 'pareja interna', porque en la medida en que me llevo bien con esa pareja interna, me voy a preparar cada vez mejor para negociar, entretenerme y estar con otro. Si no, voy a estar siempre esperando que el otro se haga cargo de eso que me está faltando".