Cómo se vive en Tenerife la próxima llegada del crucero MV Hondius en el que se produjo el brote de hantavirus: “Vuelve esa sensación de marzo de 2020”

El crucero MV Hondius, con un brote de hantavirus, se dirige a Tenerife. Mientras los pasajeros extranjeros serán repatriados, los 14 españoles a bordo serán trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid para una cuarentena obligatoria.

La próxima llegada del crucero MV Hondius a Tenerife, prevista para la madrugada de este sábado al domingo, preocupa a la población de la isla. Mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Gobierno español coordinan un operativo para su llegada al puerto de Granadilla de Abona, en el sur, entre los tinerfeños predominan las dudas, la confusión sobre el virus y el recuerdo todavía reciente de la pandemia de Covid-19. No hay una reacción única: algunos hablan de preocupación real, otros creen que se está exagerando y muchos coinciden en volver a sentir una “sensación parecida a la de marzo de 2020″.

La llegada del MV Hondius ha generado una avalancha de noticias en los últimos días, pero muchos tinerfeños aseguran que todavía no tienen claro qué es exactamente el hantavirus ni cuál puede ser el riesgo real. “No para de salir información que desmiente la anterior, con lo cual te genera dudas”, explica Luis Miguel Rodríguez, de 53 años, que reconoce que hasta hace pocos días ni siquiera sabía qué era el hantavirus. “Lo estoy empezando a saber, aunque no me queda claro”, añade. Aun así, considera que “si hay muertos y contagiados, sí hay un riesgo real”.

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La sensación de desinformación también la comparte Víctor Luis, de 24 años, que considera que el foco se ha puesto más en el recorrido del barco que en explicar el virus. “Siento que hay mucha información sobre el caso, pero no sobre el virus”, señala. “No estoy informado sobre cómo se contagia entre las personas, por lo que no sé si el riesgo es real o no”.

Pese a la incertidumbre y a sus diferencias claras de preocupación, ambos coinciden en que la situación todavía no ha alterado su día a día. Sin embargo, admiten que el caso, inevitablemente, les recuerda a los primeros momentos de la pandemia de coronavirus: “Ya aprendimos con el coronavirus cómo cambiar la rutina”, sostiene Rodríguez.

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¿Por qué Tenerife?

Más allá del propio virus, buena parte del debate entre los tinerfeños se centra también en la decisión de que el operativo sanitario se desarrolle en Canarias. Algunos vecinos cuestionan que el MV Hondius vaya a hacer escala en Tenerife y consideran que el archipiélago vuelve a asumir situaciones complejas sin contar con toda la información ni con capacidad real de decisión.

“La gente está preocupada porque no hay necesidad de que un buque haga escala aquí”, sostiene Luis M. Rodríguez. Lucía González, de 19 años, comparte esa sensación y asegura que le gustaría entender “por qué se está enviando el crucero a Canarias cuando podría, simplemente, finalizar su ruta”.

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Entre algunos residentes, también aparece la idea de que “Canarias suele quedar expuesta ante crisis que terminan gestionándose desde Madrid” o desde organismos internacionales. La presión migratoria constante, la gestión de catástrofes como el volcán de La Palma o la sensación de aislamiento institucional son algunos de los ejemplos que varios residentes mencionan con resignación al hablar del caso del MV Hondius.

Sin embargo, las autoridades sanitarias defienden que la elección de Tenerife sí que responde a motivos logísticos y hospitalarios. La OMS solicitó formalmente ayuda a España ante la falta de capacidad de Cabo Verde para asumir el operativo, y el Ministerio de Sanidad sostiene que Canarias es el punto más cercano con infraestructura suficiente para coordinar la atención sanitaria y la posterior repatriación de pasajeros y tripulación.

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Un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ha causado la muerte de al menos tres personas y ha activado las alarmas sanitarias. Mientras la OMS y el Gobierno español coordinan la llegada del barco a Canarias, las autoridades locales aseguran no tener información oficial.

La desconfianza institucional también forma parte del debate

Junto a las dudas sobre el desembarco del barco, también aparece cierta desconfianza hacia la gestión institucional y la información que se está ofreciendo sobre el caso. “No confío ni en las medidas ni en la información que se están dando”, afirma González, mientras Rodríguez considera que las administraciones están “improvisando”.

Pese a ello, no todas las voces reaccionan desde el rechazo. Beatriz García, de 51 años, otra vecina tinerfeña, pide no perder de vista la situación de quienes viajan a bordo del crucero. “Nunca hay que olvidarse de los pasajeros y la tripulación. Ahí podríamos estar todos”, reflexiona.

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Mientras las autoridades sanitarias continúan coordinando el operativo para la llegada del MV Hondius, en Tenerife la situación se vive entre distintos grados de preocupación, dudas constantes y un claro e inevitable recuerdo de la pandemia. A la espera de nuevas explicaciones oficiales, la sensación compartida sigue siendo la misma: “Todavía hay más preguntas que respuestas”.