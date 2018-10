Tanto los estudios como la experiencia corroboran que el dinero no implica ventura; quizás haya que hacer caso a Tolstoi cuando indicaba: "El secreto de la felicidad no es hacer siempre lo que se quiere, sino querer siempre lo que se hace". Lo esencial no es la riqueza en términos absolutos, sino la sensación de abundancia que cada persona percibe. Sentirse rico consiste en tener deseos que uno se pueda permitir, no necesitar más de lo que ya se posee.