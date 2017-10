Las comidas principales son las que se realizan en un determinado momento y lugar. Son aquellas que se comparten y para las que uno identifica un tipo de comida en particular: uno no piensa por ejemplo en comer una milanesa a la hora del desayuno. El snack no comparte ninguna de esas características. Es lo que se consume entre las comidas principales, no tiene asociado un tipo específico de alimento y, a diferencia de las otras comidas, no necesariamente se comparte.