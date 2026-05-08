México

Sheinbaum ‘abre puerta’ a que más artistas visiten Palacio Nacional tras reunión con BTS

La aparición de la banda surcoreana generó la emoción de las miles de ARMY’s mexicanas quienes agradecieron la labor de la presidenta

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Los artistas fueron invitados para realizar una aparición en Palacio Nacional. (REUTERS/Luis Cortes)
Los artistas fueron invitados para realizar una aparición en Palacio Nacional. (REUTERS/Luis Cortes)

El reciente encuentro de la presidenta Claudia Sheinbaum con integrantes del grupo surcoreano BTS en Palacio Nacional abrió la posibilidad de que más artistas internacionales visiten recintos emblemáticos de México.

Este acercamiento, registrado poco antes de su presentación en el Estadio GNP, alimenta expectativas sobre nuevas invitaciones que permitan a los jóvenes acceder a espectáculos culturales y conciertos en espacios públicos, sin importar barreras económicas.

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El acceso de la juventud mexicana a conciertos gratuitos en lugares icónicos, como el Zócalo de la Ciudad de México, está en análisis para ampliarse a otras regiones del país. Bajo el lema de garantizar que quienes no pueden pagar por eventos tengan oportunidades de presenciar presentaciones de renombre, la virtual presidenta electa apunta a un modelo inclusivo desde la Secretaría de Cultura.

El encuentro de los asiáticos con la mandataria mexicana fue un evento nunca antes visto en nuestro país. (REUTERS/Luis Cortes)
El encuentro de los asiáticos con la mandataria mexicana fue un evento nunca antes visto en nuestro país. (REUTERS/Luis Cortes)

Gobierno de México busca acceso gratuito a la cultura

Durante la reunión realizada en Palacio Nacional, la doctora Claudia Sheinbaum convivió con integrantes de la popular banda asiática BTS, que cuenta con una vasta base de seguidores mexicanos.

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Tras el éxito de su encuentro, la mandataria explicó que la Secretaría de Cultura impulsa el programa “Jóvenes transformando México”, cuyo propósito es facilitar el acceso de jóvenes con recursos limitados a actividades culturales y musicales gratuitas, superando el obstáculo de los altos costos de boletos.

“Cultura tiene un programa que se llama ‘Jóvenes transformando México’, en éste uno de los objetivos es dar acceso a la cultura a muchos jóvenes que no pueden pagar un boleto porque son muy caros. Entonces, no es justo que tu artista favorito no lo puedas ir a ver en vivo porque no tienes recursos económicos”.

“Lo que buscamos con los conciertos gratuitos en el Zócalo, y en otros lugres, es que se pueda tener acceso de manera gratuita a la cultura de todo tipo, desde el pop hasta el regional mexicano. Como en el Zócalo ya se hizo, ahora la idea es que haga fuera de la Ciudad de México”.

V fue todo un caballero con la presidenta de México (captura de pantalla)
V fue todo un caballero con la presidenta de México (captura de pantalla)

México entre los favoritos de los artistas

En conferencia, Sheinbaum subrayó el crecimiento de la industria del espectáculo en México y su fuerte impacto económico. Explicó que artistas de distintos países buscan presentarse en México por la energía única de los asistentes.

De acuerdo con lo expresado durante la reunión, BTS se refirió a la “vibra” inigualable de los conciertos realizados en territorio nacional, afirmando que este ambiente no se encuentra “en otro lugar del mundo”.

La reunión con la banda detonó el regreso de BTS a México, un aspecto que no contemplaban previamente en su agenda. Sin embargo, Sheinbaum aclaró que, aunque se gestionan posibilidades para realizar un concierto gratuito en el Zócalo, este evento aún no está confirmado: “La otra parte (un concierto gratis en el Zócalo) vamos a seguir gestionando si es factible o no, pero aún no es una realidad”.

Miles de fans se congregaron a las afueras de Palacio Nacional para conocer a la banda. (Mexico City Government-Press Office/Handout via REUTERS)
Miles de fans se congregaron a las afueras de Palacio Nacional para conocer a la banda. (Mexico City Government-Press Office/Handout via REUTERS)

¿Habrá más invitados a Palacio Nacional?

El encuentro con BTS marca un posible parteaguas para la llegada de otras figuras internacionales a recintos emblemáticos del país. Sin embargo, Sheinbaum puntualizó que por ahora no está programada la realización de conciertos gratuitos semejantes en el corto plazo y que cualquier gestión dependerá de la factibilidad y de las condiciones establecidas por las autoridades culturales: “Esto fue algo especial, a lo mejor sí, no digo que no, pero no en este momento”.

La expectativa continúa y se espera que próximamente un mayor número de jóvenes mexicanos pueda disfrutar de espectáculos de alto perfil en su propio territorio, consolidando a México como un centro cultural para la juventud y manteniendo la apertura a expresiones musicales de diversos géneros.

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