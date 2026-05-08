Colombia

Gustavo Petro cuestionó a Elon Musk por afirmar que “todos los socialistas son Hitler” y le respondió: “No cambie la historia”

El presidente colombiano afirmó que la misión del líder fascista fue destruir el sindicalismo alemán y los partidos obreros y socialistas, a cuyos integrantes asesinó y envió a campos de concentración

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El presidente Gustavo Petro aseguró que no da “plomo” y que tampoco tiene dinero, en respuesta a un cuestionamiento de Elon Musk - crédito AP y Evelyn Hockstein/Reuters
El presidente Gustavo Petro cuestionó las declaraciones de Elon Musk sobre el socialismo - crédito AP y Evelyn Hockstein/Reuters

El 8 de mayo de 2026, el magnate Elon Musk, dueño de X y Tesla, utilizó sus redes sociales para criticar el modelo socialista. En su mensaje, el empresario estadounidense de origen anglosudafricano afirmó que las personas cercanas a esta ideología se relacionan con la Alemania nazi, conocida como el Tercer Reich, y a su líder Adolfo Hitler, que dominó el país de Europa Central entre 1933 y 1945.

“Hitler era socialista, por lo tanto todos los socialistas son Hitler”, escribió basándose en el nombre del colectivo político Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP) o coloquialmente partido nazi.

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El creador de SpaceX habló sobre Hitler y el socialismo - crédito @elonmusk/X
El creador de SpaceX habló sobre Hitler y el socialismo - crédito @elonmusk/X

En reacción a las declaraciones de Musk, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, vía X, sostuvo que los argumentos del creador de la empresa SpaceX no son acordes a la historia. Conforme a su análisis, el dictador alemán, de origen austríaco, usó el término de socialista como estrategia para convocar a la unidad en el contexto de la época.

“No señor Elon Musk, no cambie la historia. El señor Hitler usó el nombre de socialista porque era mayoritario en Alemania. Así sucede ahora cuando usan nombres como centro o demócrata y son de extrema derecha (sic)”, expuso Petro, señalando que los apoyos del líder fascista no provenían del pueblo, puesto que mantenía vínculos con la alta sociedad alemana, cuyo objetivo era erradicar el sistema de organización que agrupa a los trabajadores a través de sindicatos.

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El presidente de la República sostuvo que la misión del líder fascista era destruir el sindicalismo alemán y los partidos obreros y socialistas, a los que asesinó y llevó a campos de concentración - crédito @petrogustavo/X
El presidente de la República sostuvo que la misión del líder fascista era destruir el sindicalismo alemán y los partidos obreros y socialistas, a los que asesinó y llevó a campos de concentración - crédito @petrogustavo/X

“Hitler era financiado por los más ricos de Alemania y su misión era destruir el sindicalismo alemán y los partidos obreros y socialistas a los que asesinó y llevó a campos de concentración (sic)”, explicó.

En paralelo, el gobernante de los colombianos recordó que movimientos fascistas buscan que la riqueza se acumule en ciertos individuos, desestimando el objetivo de unir e impulsar a la sociedad.

“Los Nazis destruyen violentamente los esfuerzos colectivos de la sociedad para hacer que individuos ricos concentren la riqueza social. Los Nazis destruyen la diversidad humana porque creen que hay una raza superior, y no hay razas”, señaló Gustavo Petro.

El choque entre Gustavo Petro y Elon Musk por la captura de Nicolás Maduro

El gobernante de los colombianos sostuvo que el magnate australiano no creyó que tuviera tanto apoyo en la red social, por lo que decidió dejar de contestar sus mensajes para evitar un conflicto mayor - crédito Aris Martinez/Reuters
El gobernante de los colombianos sostuvo que el magnate australiano no creyó que tuviera tanto apoyo en la red social, por lo que decidió dejar de contestar sus mensajes para evitar un conflicto mayor - crédito Aris Martinez/Reuters

El presidente Gustavo Petro se refirió a su intercambio de mensajes con el multimillonario Elon Musk durante su declaración en el evento de reactivación del Hospital San Juan de Dios, en Bogotá, realizada el 27 de enero de 2026.

Según sus declaraciones, el propietario de la red X optó por el silencio tras una discusión pública al percibir la fuerza comunicacional que Petro logró movilizar. Este episodio ocurrió mientras se difundía la noticia sobre la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y la tensión consecuente en la región.

Petro detalló que, ante la reacción de Elon Musk en la plataforma digital, cuya influencia consideró poderosa, su respuesta alcanzó una difusión de cuatro millones en comparación con los 10 millones del empresario. El primer mandatario señaló que el magnate australiano no creyó que tuviera tanto apoyo en la red social, por lo que decidió dejar de contestar sus mensajes para evitar un conflicto mayor.

“Él creyó (Elon Musk) que me iba a arrasar, porque es propietario de la red X y claro, tuvo 10 millones; pero mi respuesta ya iba en cuatro millones cuando lo vi y él se calló, porque no creyó que tuviera tanta fuerza comunicacional en el mundo (sic)”, señaló.

En el centro del intercambio, el presidente Petro reveló los argumentos que expuso en la red social. Reaccionó al mensaje “¿Plata o plomo?”, enviado por Musk luego de las declaraciones oficiales del Gobierno de Colombia tras la captura de Maduro. “Elon Musk no tiene razón, y al decirme ‘plata o plomo’ cuando se llevaron a Maduro, yo le respondí de inmediato: ‘amor y belleza y libertad, no plata o plomo, que no tengo ni la plata ni el plomo’”, sostuvo Petro.

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