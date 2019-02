Según Martínez, "el cuadro se va agravando conforme el síntoma va afectando las áreas más primarias de la vida de la persona. Por ejemplo, un paciente apático podría ser aquel que no tiene interés por cuestiones de orden cultural o actual, no le interesa la política o la economía o las cuestiones de la actualidad, no manifiesta interés por programar su futuro, etcétera. Pero cuando alguien nos manifiesta que no tiene ganas de higienizarse, o trabajar o continuar con sus rutinas habituales (es decir las cosas más básicas para el mantenimiento de la vida), entonces probablemente estamos frente a un cuadro dominado por la abulia".