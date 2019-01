2-Conformate menos y animate a patear el tablero. Es muy común que, al final de la vida, la gente se arrepienta de haber sostenido durante mucho tiempo situaciones (personales o de trabajo) que no les hacían bien. Somos de aferrarnos, de aguantar, alargar los procesos, justificar (a nosotros y a otro, o la situación). Nos cuesta patear tableros. Y cuando el tiempo que queda es poco, solemos lamentarnos del que perdimos. Y sin dudas que el tiempo es lo más valioso que tenemos: "Me tendría que haber animado" "No sé por qué me banqué eso todos esos años" o "Pospuse lo que era importante para mí". Hay algo que no nos hace darnos cuenta de que ese tiempo no vuelve. No lo desperdicies.