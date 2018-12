¿Qué atenciones precisa una mascota? Según Bermúdez, esta es la lista básica:

Hogar. Ser conscientes del espacio del que disponemos hará que el animal la pase mejor. Si contamos con un lugar pequeño sin patio, lo ideal es un gato o perro chico o mediano, mientras que si tenemos un gran espacio o al menos un sector al aire libre, podemos pensar en un compañero más grande. En todos los casos el lugar tiene que estar adaptado para que no se pueda escapar a la calle, porque representa un gran riesgo.

Alimento. Dependerá del tamaño de nuestra mascota, pero es fundamental poder brindarles una buena calidad, ya que de esto depende su bienestar.

Sanidad. De cachorro necesitará vacunas: cuatro o cinco si es perro y tres o cuatro si es gato. De adulto, es decir a partir del año de vida, se realiza una vacunación anual durante toda la vida. La desparasitación se realiza cada seis meses, pero también depende de los hábitos de nuestra mascota, como salir a pasear frecuentemente, ir de vacaciones, incluso si hay un bebé en la familia.

Baño y corte. El aseo de un perro es importante para mantener la higiene y a veces fundamental ante enfermedades de piel. No es necesario (de hecho está contraindicado) pelar al perro en el verano, ya que funciona como un aislante térmico, pero sí es muy importante cepillarlos para remover todo el pelo muerto. En el caso de los gatos esta actividad es fundamental, ya que cuando ellos se acicalan (lavan su manto) tragan mucha cantidad que luego eliminan en forma de vómito, pudiendo generar complicaciones para su salud.

Paseo. Los perros necesitan salir y esparcir su mente. Más allá de que tengan un enorme jardín y corran por él, son útiles para descargar ansiedad, socializar con otras mascotas y humanos que no sean su familia. La duración dependerá de la edad, raza y época del año (hay que tener muchísimo cuidado con los golpes de calor durante el verano).