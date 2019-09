Miss Australia dio una entrevista a PopSugar.com y declaró que no se puede ser australiana y no usar shampoo en seco. "Después de un día en la playa, necesitas un buen champú en seco para sacar el agua salada de tu cabello. ¡Salva el día y es un esencial del verano!". La Miss completó que nunca falta en su rutina de belleza un buen hidratante con color y protector solar como must para protegerse de los rayos.