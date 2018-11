"No a los esmaltes que no sean libres de tolueno (ayuda a un acabado liso y les da durabilidad a los esmaltes, al inhalarlo puede producir náuseas), formaldehído (se utiliza como endurecedor del producto; al aplicarlo en la uña puede causar problemas respiratorios) y DBP (químico industrial que en esmaltes se usa como endurecedor y plastificador; puede provocar asma y alergias). El quitaesmalte también es importante ya que no debe dejar las uñas y la piel blanquecinas", concluyó Codiglia.