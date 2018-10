– Soy muy consumista de acá, no voy a comprar afuera, no tengo tiempo para viajar y no las podría comparar porque me gusta lo que hay, la oferta en cuanto a diseño, precios y no es como antes que tenías que ir solo a Palermo o a un shopping. Hoy hay en todos lados, en barrios, tiendas conocidas o no conocidas en donde podes acceder a tener las prendas que te gusten. Creo que la moda acá no anda chapeando con la etiqueta, no es que vas mirando a ver qué chapita tiene el cinturón de la persona, no se anda mirando, solamente uno se basa en que la ropa esté buena, guste y dure.