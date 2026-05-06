Colombia

Tras la denuncia del concejal Rubén Torrado por mora en el pago de multas de tránsito, el alcalde de Suba negó tener deudas

César Augusto Salamanca Rojas aseguró que no tiene ninguna deuda pendiente ante las autoridades de tránsito en la capital del país

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Multas de Tránsito Bogotá-Colombia
El alcalde local de Suba, César Augusto Salamanca Rojas, acumulaba dos infracciones por exceso de velocidad, sumando multas por $1.266.400, según lo expuesto por Torrado - crédito Colprensa

Las acusaciones por multas de tránsito impagas dirigidas a varios altos funcionarios de la Alcaldía de Bogotá fueron el centro de un debate público tras la intervención del concejal Rubén Torrado, del Partido de la U, durante una sesión de la Comisión de Gobierno.

Torrado denunció con cifras y nombres: “Quienes deberían caracterizarse por dar ejemplo a los más de 8 millones de bogotanos, no han pagado sus multas. No es justo que personas que ganan altos salarios y tienen tantos beneficios por la importancia de sus cargos y dignidades anden en mora y no se pongan al día con el pago de las infracciones que han cometido manejando”, expresó el concejal.

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Uno de los señalados fue el alcalde local de Suba, César Augusto Salamanca Rojas, quien, según la consulta de Torrado en el Simit, aparece con dos comparendos por exceso de velocidad en Bogotá, cada uno por $633.200, con un total de $1.266.400 en sanciones.

Respuesta oficial de César Salamanca y aclaración sobre las multas

Al conocerse la acusación, el propio César Salamanca emitió un comunicado desmintiendo que él fuera responsable de las infracciones señaladas.

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Salamanca aseguró que las multas de tránsito están ya saldadas y atribuyó el problema a un traspaso inconcluso de vehículo vendido en agosto de 2024 - crédito Alcaldía de Suba
Salamanca aseguró que las multas de tránsito están ya saldadas y atribuyó el problema a un traspaso inconcluso de vehículo vendido en agosto de 2024 - crédito Alcaldía de Suba

En el texto, se aclara: “El vehículo en el que se cometió la infracción fue vendido en agosto de 2024 por el alcalde Salamanca, quien, si bien realizó la entrega del vehículo, no culminó en su momento el proceso formal de traspaso, por lo cual el registro continuó apareciendo a su nombre”.

Las sanciones, detalla la comunicación, corresponden a acciones del nuevo propietario. “Las infracciones a las que se hace referencia no fueron cometidas por el alcalde, sino por el actual poseedor del vehículo”, enfatiza el documento.

Además, la administración de Suba asegura que “todas las obligaciones derivadas de dichas infracciones se encuentran a la fecha completamente saldadas, sin existir deuda pendiente ante las autoridades de tránsito”.

Salamanca reconoció el error en la gestión del traspaso: “La situación administrativa derivada de no haber finalizado el traspaso oportunamente pudo generar confusión”, y afirmó estar adelantando las gestiones para regularizar el estado legal del vehículo.

A modo de cierre, el alcalde local reiteró “su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de la ley y el respeto por las normas de tránsito”.

La Superintendencia de Transporte ordenó a las autoridades locales implementar medidas más estrictas para regular el servicio de transporte por aplicaciones - crédito Colprensa
El alcalde Salamanca llamó a los medios a verificar rigurosamente la información para evitar interpretaciones erróneas sobre el cumplimiento de la ley - crédito Colprensa

El comunicado finaliza con un mensaje dirigido a la prensa: Salamanca llamó a los medios que replicaron la denuncia a ejercer “un periodismo responsable”, reclamando contraste de fuentes antes de difundir información que lo involucraba.

¿Qué dijo el concejal?

Las sanciones impuestas a funcionarios de alto nivel del Distrito de Bogotá han generado un debate sobre la responsabilidad y el ejemplo que deben dar quienes gestionan la administración pública. El concejal Rubén Torrado, del Partido de la U, destacó que todas las multas ocurrieron cuando los involucrados ya ejercían sus cargos y durante horarios laborales habituales.

El cabildante insistió en que el cumplimiento de las normas de tránsito trasciende el pago de una multa. “No se trata solo de pagar una multa, sino de cumplir con la obligación ética de ser ejemplo para todos los bogotanos”, puntualizó Torrado, quien señaló que la ciudadanía espera de sus líderes una conducta alineada con los principios que defienden.

El impacto de estos hechos no se limita al ámbito individual. La situación ha despertado preocupación entre los ciudadanos acerca del mensaje que transmiten las autoridades cuando incumplen normas básicas de convivencia vial y mantienen deudas con el Estado. Este cuestionamiento es más agudo porque se trata de funcionarios encargados, en muchos casos, de diseñar y aplicar políticas de movilidad y seguridad en la capital.

La lista se reveló durante la sesión del martes 5 de mayo de 2026 en el cabildo distrital - créditos Concejo de Bogotá | Oficina de prensa concejal Rubén Torrado
La lista se reveló durante la sesión del martes 5 de mayo de 2026 en el cabildo distrital - créditos Concejo de Bogotá | Oficina de prensa concejal Rubén Torrado

Los funcionarios implicados en estas infracciones estaban ya posesionados en sus cargos cuando ocurrieron los hechos, según enfatizó Torrado. Esta condición, para el concejal, refuerza el llamado a la coherencia y la responsabilidad en el ejercicio del servicio público. “Desde el Distrito se debe dar ejemplo. Invito a los mencionados a que se pongan al día con lo que deben y a ser más responsables cuando estén al volante en vías de Bogotá y Colombia”, recalcó.

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