Colombia

Una pasajera denunció la presencia de hombre armado en bus de TransMilenio y afirmó que amenazó con matar a otra persona: todo quedó en video

Las imágenes difundidas documentan cómo una mujer alertó a otros usuarios sobre un individuo que intimidaba a los viajeros, lo que generó respuestas masivas en distintos perfiles digitales de la ciudad

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El hombre intimidó a los demás pasajeros y amenazó con matar durante su trayecto en el transporte público de Bogotá - crédito Pasa en Bogotá/X

Las imágenes que circularon en redes sociales muestran cómo un pasajero de TransMilenio, armado con un cuchillo, provocó momentos de temor entre quienes viajaban la noche del lunes 4 de mayo.

El incidente ocurrió en el trayecto entre las estaciones El Country y 20 de Julio, una de las rutas más frecuentadas del sistema en Bogotá. El video, grabado por una pasajera, capta el instante en que el hombre, con una cerveza en la mano, muestra el arma y dice: “Es que voy a matar a un hombre, vea”.

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La escena generó preocupación inmediata entre los usuarios, que alertaron tanto a las autoridades como a otros ciudadanos a través de publicaciones y mensajes en plataformas digitales.

El hecho se registró dentro de un bus articulado mientras el servicio se encontraba en funcionamiento habitual. Según la denuncia, el individuo intimidó a quienes se encontraban cerca, lo que motivó que varios pasajeros buscaran alejarse o descender en la siguiente parada.

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El incidente ocurrió la noche del lunes 4 de mayo en la ruta entre la estación El Country y 20 de Julio - crédito Transmilenio
El incidente ocurrió la noche del lunes 4 de mayo en la ruta entre la estación El Country y 20 de Julio - crédito Transmilenio

Las redes sociales amplificaron rápidamente la denuncia, convirtiendo el caso en tendencia en Bogotá. Usuarios expresaron su inquietud por la seguridad en el transporte público y reclamaron una mayor presencia policial en los recorridos nocturnos.

“Y asi quieren que uno se baje de la moto o el carro y se suba a ese sistema?”; “No es una emergencia como para que el conductor del bus se detenga en cualquier estación y llame a la policía?”; “En esto tienen mucha mucha responsabilidad el conductor, como es posible q no para en la estación más cercana para q la policía baje a ese delincuente”; “Es como in veneco que siempre se sube con un perro intimidando a todos y diciendo que si no le dan plata agarra a todo mundo a puñaladas. Le informan a la policia y les importa un culo”; “Pero tranquilos que los que hacen control político están preocupados por dos cámaras en una estación y unos colados”; “Porque los buses no tienen un botón directo con la Policía y de una entran a capturar a este tipo de personas? Ahh cierto que el inepto de Galán no ha iniciado las obras de la nueva cárcel”: fueron algunos de los mensajes en las redes.

Drogaron a una joven dentro de un bus de Transmilenio: “Me pegaron unas pepas en la chaqueta”

La aparición de nuevas modalidades de hurto en el sistema de TransMilenio ha profundizado la preocupación entre los usuarios de Bogotá. El reciente testimonio de una joven, conocida en TikTok como ‘annaa_mcss’, puso de relieve no solo la sofisticación de los métodos empleados, sino la vulnerabilidad de quienes dependen a diario de este transporte.

La comunidad en redes invita desconfiar de todos en e transporte público - crédito @TransMilenio / X
La comunidad en redes invita desconfiar de todos en e transporte público - crédito @TransMilenio / X

La joven relató que el incidente ocurrió el domingo 26 de abril de 2026, mientras esperaba la ruta G43 en la estación Ricaurte. Según narró, una mujer de alrededor de 40 años se le acercó demasiado y la tocó en el hombro, lo que le pareció sospechoso.

Poco antes, había notado la presencia de dos jóvenes, un hombre y una mujer, situados a escasa distancia. La tensión escaló cuando los tres intentaron obligarla a subir al bus.

La ciudadana decidió alejarse cuando percibió que la situación era peligrosa. Observó que las dos personas jóvenes subieron al vehículo, mientras la mujer mayor se retiró. Minutos después, comenzó a sentirse mal. “Cuando respiré, porque sentí como un olor raro, como a alcohol, como a perfume… apenas inhalé, me dio muchísimo mareo y dije: me drogaron”, contó en su video.

El caso de ‘annaa_mcss’ ilustra cómo los delincuentes pueden emplear sustancias químicas para intentar someter a sus víctimas. Tras buscar ayuda, la joven recibió el apoyo de una pareja. “Por favor, ayúdenme, estoy sola, estoy mareada, siento que me hicieron algo”, les dijo. Al observar unas “pepas naranja” en su chaqueta, le recomendaron quitársela. La joven sostuvo que efectivamente había sido drogada.

Personal de TransMilenio y agentes de la Policía la escoltaron hasta que su madre llegó a recogerla. La joven aprovechó su relato para advertir sobre la importancia de desconfiar y pedir ayuda en situaciones sospechosas. “Siempre estén muy alerta, verificando quién está atrás”, recomendó, y agradeció al personal que la asistió.

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