– Sí, rechazamos clientas. Si yo no me siento bien con la persona a la que le voy a hacer el vestido, no se lo hago. Nos ha pasado, inclusive con alguna celebridad que hemos dicho que no, porque no me sentía cómodo, no tenía piel. Tampoco si tiene un estilo muy marcado y no es lo que me gusta en estilo trato también de descartar eso, salvo que me hagan absoluto caso con lo que quiero hacerles, pero a veces es muy difícil, entonces tratamos de decir que no a los que sabemos que no la vamos a hacer quedar fantástica ni que vamos a quedar fantástico nosotros. Me pasa mucho con clientas que me piden algo que realmente no es lo que yo les haría, que considero que les va a quedar mal, que están equivocadas en lo que me están pidiendo. Sin dudas trato de cambiarles la idea, de explicarles por qué. Pero si así y todo siguen queriendo eso, decimos que no absolutamente. Soy terminante con eso.