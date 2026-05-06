Colombia

Iván Cepeda arremetió contra Paloma Valencia tras polémica por finca expropiada por su primo en Vichada: “No lo pueden ocultar ni con máscara de centro”

El candidato del Pacto Histórico señaló que la maniobra irregular del familiar de Valencia hace parte de una serie de declaraciones contra la política agraria efectuada por el Gobierno nacional

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El candidato del Pacto Histórico cuestionó a su rival político por la maniobra irregular de su primo en Vichada - crédito Colprensa
El candidato del Pacto Histórico cuestionó a su rival político por la maniobra irregular de su primo en Vichada - crédito Colprensa

La recuperación de la finca Buenavista, un predio de 6.182 hectáreas ubicado en el municipio de La Primavera, en el departamento de Vichada (oriente de Colombia), por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), sigue generando reacciones en los sectores políticos del país.

El turno fue para Iván Cepeda, senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, quien aprovechó para lanzar nuevos cuestionamientos hacia su rival política Paloma Valencia, congresista y aspirante del Centro Democrático.

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En una publicación hecha en su cuenta de X, el parlamentario oficialista replicó la diligencia liderada por Felipe Harman, director de la entidad oficial, en la que detalló que la propiedad había sido ocupado de manera irregular por Nicolás Laserna, familiar de la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, y por Gustavo Londoño, excongresista del Centro Democrático y padre del actual representante Juan David Londoño.

Ante ello, el líder progresista recordó las críticas de Paloma Valencia hacia algunas de las políticas en materia de agricultura que han sido promovidas por el Gobierno de Gustavo Petro.

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Iván Cepeda cuestionó a Paloma Valencia por baldío de su primo en Cundinamarca - crédito @IvanCepedaCast/X
Iván Cepeda cuestionó a Paloma Valencia por baldío de su primo en Cundinamarca - crédito @IvanCepedaCast/X

“Ayer la Agencia Nacional de Tierras recuperó un baldío de 6.102 hectárea que estaba en poder de Nicolás Laserna, primo de la candidata presidencial Paloma Valencia. La candidata Valencia es enemiga de la reforma agraria: ha atacado la jurisdicción agraria, y justifica quitarle baldíos a la nación, lo cual es un acto claramente ilícito”, escribió Cepeda en sus redes sociales.

Para el candidato de la colectividad oficialista, la ocupación irregular del familiar de Valencia no es de su sorpresa, al considerar que se suma a otras posturas mencionadas por la dirigente del Centro Democrático.

“Pero nada que sorprenda. Esa posición es coherente con sus otras posiciones, como la de ser enemiga de las pensiones para los adultos mayores, y de atacar el salario vital para las y los trabajadores. Eso no puede ocultarlo el uribismo ni siquiera poniéndose la máscara de ‘centro’”, añadió.

Paloma Valencia señaló que los asuntos de su primo no tienen relación con su campaña política - crédito Sergio Acero/Reuters
Paloma Valencia señaló que los asuntos de su primo no tienen relación con su campaña política - crédito Sergio Acero/Reuters

Respuesta de Paloma Valencia

Ante los cuestionamientos de Iván Cepeda, la senadora opositora Paloma Valencia utilizó la misma plataforma digital para responder sobre el asunto en cuestión.

De forma irónica, a tal punto de compararlo con un encuentro deportivo internacional, la candidata presidencial aseveró que lo sucedido con su primo en la finca en Vichada no tiene ninguna relación directa con su campaña política.

Así mismo, agregó que su pariente no respaldará su propuesta de Gobierno en las elecciones del 31 de mayo.

Senador Iván Cepeda, ayer ganó el Arsenal en la Champions League con gol de Saka. Esa victoria tiene tanto que ver conmigo como esta recuperación de baldíos a ese pariente que ni va a votar por mí”, comentó.

La senadora del Centro Democrático respondió a las críticas del candidato del Pacto Histórico - crédito @PalomaValenciaL/X
La senadora del Centro Democrático respondió a las críticas del candidato del Pacto Histórico - crédito @PalomaValenciaL/X

Detalles del operativo de la ANT

Durante la diligencia ejecutada entre la ANT y la Policía Nacional, las autoridades reportaron el hallazgo de más de 600 cabezas de ganado y dos casas campestres de alto valor en el predio Buenavista.

El director de la entidad, Juan Felipe Harman, precisó el objetivo de la recuperación. “Sabemos que en las inmediaciones existe un centro poblado conformado por campesinos de Buenavista, colonos del Vichada, a quienes vamos a entregar de manera provisional estas tierras. Se trata de comunidades que, pese a la gran extensión de su departamento, no cuentan con un centímetro de tierra propia”, mencionó en un video publicado por las redes sociales.

Declaraciones de Juan Felipe Harman, director de la ANT - crédito @harmanfelipe/X

La ocupación irregular del predio Buenavista comenzó en el año 2014, cuando Laserna —empresario y primo de la actual candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia Laserna— y el excongresista Londoño García presentaron una demanda judicial de pertenencia contra personas indeterminadas, con la intención de legitimar su posesión sobre el terreno.

En 2017, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Carreño falló a favor de los demandantes. Sin embargo, la ANT detectó que el proceso se llevó adelante sin la vinculación del Incoder (hoy fusionado con la ANT), entidad con jurisdicción sobre los baldíos nacionales.

Ante esta omisión, la ANT interpuso una acción de tutela en 2019. El Tribunal Superior de Villavicencio y la Corte Suprema de Justicia apoyaron la posición estatal, declarando ineficaz el fallo judicial original y devolviendo el dominio del terreno al Estado colombiano. Con este respaldo, la ANT dictó el acto administrativo que declaró la indebida ocupación del predio.

El predio restituido incluye sabanas, bosques de galería, morichales y fuentes hídricas, vitales para la comunidad de La Primavera - crédito ANT
El predio restituido incluye sabanas, bosques de galería, morichales y fuentes hídricas, vitales para la comunidad de La Primavera - crédito ANT

El predio recuperado está formado por sabanas naturales, bosques de galería, morichales y fuentes hídricas. Para el director de la ANT, la adjudicación beneficiará a familias campesinas del municipio de La Primavera dentro de la política de reforma agraria gubernamental.

“Vamos a entregar de forma provisional la tierra a campesinos del Vichada, que a pesar de la gran extensión de su departamento, no tienen un centímetro de tierra. Los procesos agrarios son valiosísimos para fortalecer la reforma agraria, para disponer de bienes baldíos como este, para la entrega efectiva a campesinos y campesinas sin tierra”, destacó Juan Felipe Harman.

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