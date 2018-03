– Zito empezó no pudiendo encontrar lo que me gustaba. A cada prenda que compraba le cortaba las mangas y se las hacía diferentes o le sacaba el pliegue o volados; tampoco encontraba ropa de calidad que me gustara y decidí hacer colecciones tejidas. Tuve mi primer local en el primer piso del actual Hotel Alvear -cuando todavía no lo era-. En ese entonces estaban muy de moda los colores fucsias, amarillo, naranja, verde loro y yo me negué a hacer. Dije, no, voy a hacer todo beige, crudo, blanco y negro, era o me fundía o me iba bien, y fue todo un éxito. Luego compraron el Alvear y lo transformaron en hotel y me mudé al Versalles. Un día mi marido me dijo "no podes tener un producto de esa calidad encerrado en un departamento", y ahí fue cuando abrimos el local en la Galería Promenade.