– Es solamente por un momento. Hace 40 años que trabajo, me gusta hacer, es mi pasión, pero pienso que nuestro momento es el lujo, y el lujo es la couture. El pret se puede hacer a precios bajos y muy bien como lo hace Uniqlo, Zara o H&M, que hacen ropa justa y estupenda. El lujo en lo industrial no es posible. Hay mucha gente en la moda, muchas personas con grandes grupos pero yo no quiero un gran grupo, porque no es mi objetivo prefiero hacer las cosas como me gustan, con libertad.