Israel es una nación joven, que este año cumplió 70 años. Fue conocida por sus kibutz, una especie de comuna agrícola que surgió durante la creación del Estado de Israel, inspirados a su vez por León Tolstoi, que pregonaba que un pueblo no puede ser libre si no produce su sustento por sí mismo, empezando por la producción agrícola. Los judíos no se habían dedicado a la agricultura desde el comienzo de la segunda diáspora, luego de la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén.