-Otro de los puntos de debate es la compra por parte de grandes corporaciones internacionales de buena parte de las start-ups que surgen en Israel. ¿Cuál es su visión al respecto?

-Esa es una discusión que, por lo que he visto, también tienen ustedes en la Argentina. Esta es mi tercera visita y he podido conocer muy buenos talentos en el país. Mucha gente me pregunta cómo hacer para retenerlos y evitar que se terminen radicando en el exterior. Lo que funcionó bien en Israel es que los capitales fruto de la venta de esas start-ups que tuvieron su exit strategy en los 90 fueron reinvertidos en nuevas empresas de esas mismas dimensiones. Es un proceso estimulante, ya que permite atraer a los jóvenes que tienden a identificarse con el éxito. Hoy las madres israelíes ya no aspiran únicamente a que sus hijos sean abogados o médicos, como ocurría en el pasado, sino que esto no les preocupa e incluso los alientan a ingresar en el sector del hi-tech. Es un gran salto cultural. Nuestro objetivo es permitir que surjan muchos más casos exitosos vinculados al sector de la innovación tecnológica y, al mismo tiempo, continuar desarrollando nuestros talentos locales. Por otra parte, Israel acaba de lanzar la denominada Innovation Visa, orientada a emprendedores, con una duración de dos años. Ellos son recibidos en nuestro país y el objetivo es que se inserten en organizaciones, incubadoras, aceleradoras de empresas y universidades, para canalizar sus proyectos. Transcurrido ese período, si pretenden establecerse e iniciar un emprendimiento en Israel, la visa puede ser extendida. Esta iniciativa podría atraer también a emprendedores argentinos que quieran formar parte de este "ecosistema", al menos durante un par de años.