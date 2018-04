Teorías conspirativas, blogs sobre Ovnis, Anonymous, WikiLeaks, denuncias anónimas y material por el estilo es lo que abunda en esta primera capa a la que no se puede acceder con Google, Yahoo, Bing, Safari, etc. Las comunicaciones y conversaciones que tienen lugar en la Deep Web no son las que aparecen en Facebook, Twitter, Snapchat o Instagram; y no están reguladas por ningún ente o gobierno, sino que solo se rige por las leyes de las matemáticas.