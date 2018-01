Una gran cantidad de hierba le pertenecía. Era su producto. Sin embargo, no lo iba a vender en la calle; estas drogas se envuelven en paquetes pequeños que se envían por correo. Patrón, como él mismo dice, "no es un gángster". Es un traficante de drogas a gran escala. Vende opio y hachís de alta calidad en internet, y afirma ganar "alrededor de 2 millones y medio de pesos (100,000 libras esterlinas) al mes" en monedas de Bitcoin. Sus drogas se distribuyen por todo el mundo después de que las envía por correo. En una ocasión anterior conocí a un traficante de drogas de la deep web que me explicó el negocio, pero con Patrón lo pude ver de primera mano