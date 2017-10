Sí, además de eso, nosotros contamos con más de 200 mil editores locales, llamados "mooviters", que nos ayudan a mejorar la información de transporte público. ¿Por qué? Porque la información de transporte público cambia constantemente. Gracias a ellos podemos informar a los usuarios cuándo hay cortes de calles o cuándo hay alguna estación de subte que no funciona o que está en mantenimiento. Además de eso Moove it es pionero en esto que se llama moove it as a service y gracias a eso nos llaman la "Wikipedia del transporte público".