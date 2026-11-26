El cuello presenta una piel fina y menor cantidad de glándulas sebáceas, factores que aceleran la aparición de arrugas y flacidez.

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Si bien la mayoría de las personas asocia la prevención del envejecimiento cutáneo con el cuidado de la piel del rostro, la flacidez, las arrugas, las manchas y la pérdida de calidad cutánea pueden hacerse visibles en otras áreas del cuerpo. El tratamiento de cuello, brazos y rodillas requiere un diagnóstico individual para definir si corresponden tecnologías no invasivas, inyectables o una evaluación quirúrgica, según explicaron especialistas a Infobae.

Durante años, el cuidado estético se concentró en la cara. Sin embargo, el cuello y algunas áreas del cuerpo suelen quedar más expuestos al sol y recibir menos atención cotidiana. Con el paso del tiempo, la disminución del colágeno y la elastina, los movimientos repetidos, las variaciones de peso y los cambios en la masa muscular y el tejido adiposo pueden modificar su aspecto.

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“La medicina estética no debería buscar borrar todos los signos de la edad, sino acompañar el paso del tiempo, preservar la calidad de los tejidos y lograr que cada persona se sienta cómoda con su imagen, respetando siempre su naturalidad”, afirmó la médica especialista en cirugía plástica y estética Griselda Seleme (MN 80.033).

Piel fina, exposición solar y movimiento constante: tres factores que impactan en el cuello

La dermatoporosis compromete los mecanismos de protección y resistencia cutánea ante un deterioro marcado de los tejidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuello posee una piel más fina que la de otras zonas del rostro y menor cantidad de glándulas sebáceas, según explicó el médico especialista en cirugía plástica y reparadora Alfredo Romero (MN 105.550). A eso se suma que está en movimiento permanente y, con frecuencia, recibe radiación solar durante años sin la misma protección que se aplica en la cara.

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Por esos factores, pueden aparecer arrugas horizontales, flacidez, cambios en la pigmentación y pérdida de elasticidad. La médica dermatóloga Lilian Demarchi (MN 88.365), miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD) y directora de Concepto Estético, señaló que también disminuye el soporte estructural de la zona, lo que puede afectar la definición del ángulo mandibular. En algunos pacientes, se observan las bandas verticales del músculo platisma.

Seleme advirtió que, cuando el deterioro y la fragilidad de la piel son marcados, puede tratarse de dermatoporosis, un cuadro que compromete sus mecanismos de protección y resistencia. “Por eso es importante prestar atención no solamente a la flacidez, sino también a la calidad de la piel”, sostuvo.

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Piel “crepé” y manchas solares, lo que más preocupa en los brazos

La pérdida de masa muscular y las variaciones de peso favorecen el aspecto crepé en la cara interna de los brazos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los brazos, las consultas suelen estar asociadas a la cara interna, donde la piel puede perder firmeza y adoptar un aspecto colgante al elevarlos. También son frecuentes la piel fina y arrugada, el aspecto crepé y las manchas relacionadas con el fotoenvejecimiento.

“La pérdida progresiva de masa muscular y los cambios en el tejido adiposo” contribuyen a esa apariencia, indicó Demarchi. Las variaciones importantes de peso pueden profundizar el problema y dejar un excedente cutáneo que no siempre responde a las alternativas dermatológicas.

Para Seleme, se trata además de una inquietud vinculada con la vida cotidiana y la vestimenta. “Poder ponerse una musculosa o un vestido sin mangas es algo que muchas pacientes buscan”, señaló. La especialista remarcó que, más allá de la flacidez o la grasa localizada, “preocupa mucho esa piel fina y arrugada que aparece en la cara interna de los brazos”.

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Las rodillas sufren pliegues por el movimiento y el daño acumulado del sol

El movimiento articular y el daño solar acumulado provocan pliegues sobre la rótula incluso en personas con entrenamiento físico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las rodillas representan un desafío particular por la flexión y extensión constantes, los pliegues naturales de la zona y la distribución del tejido subcutáneo. Con los años, pueden presentarse sequedad, arrugas, pérdida de firmeza y piel redundante.

Las consultas suelen concentrarse en los pliegues que se forman sobre la rótula. “No poder ponerse una bermuda, un short o un vestido corto en verano porque las rodillas quedan muy en evidencia es algo que escuchamos en el consultorio”, relató Seleme.

La cirujana enfatizó que estos cambios no dependen solamente del peso ni de la falta de ejercicio. “Podemos tener un cuerpo entrenado y, sin embargo, una piel que ha perdido elasticidad y firmeza con el paso de los años”, afirmó. La exposición solar también es un factor relevante, incluso entre personas delgadas que practican deportes al aire libre.

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Qué tratamientos no invasivos pueden mejorar la calidad de la piel y la flacidez leve o moderada

Los tratamientos no invasivos para estimular el colágeno muestran sus efectos principales entre los dos y seis meses posteriores a la aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las alternativas disponibles buscan actuar sobre necesidades diferentes: manchas, textura, hidratación, pérdida de firmeza o flacidez. La indicación depende de la zona, el grado de envejecimiento y las características de cada paciente.

Entre las herramientas mencionadas por los especialistas figuran:

Radiofrecuencia: produce un calentamiento controlado de los tejidos que favorece la remodelación del colágeno. Demarchi explicó que puede utilizarse en cuello, brazos y rodillas para mejorar progresivamente la firmeza cutánea. Seleme también la mencionó como una herramienta para trabajar la tensión de la piel.

Ultrasonido focalizado o microfocalizado: permite actuar a diferentes profundidades y estimular la contracción y remodelación de los tejidos. De acuerdo con Romero y Demarchi, puede generar un efecto de tensado en pacientes seleccionados, sobre todo ante flacidez leve a moderada.

Láseres fraccionados: se emplean para mejorar la textura, las arrugas finas y la calidad de la piel mediante procesos de renovación y remodelación dérmica. Demarchi señaló que favorecen la formación de nuevo colágeno.

Luz pulsada intensa y láseres para pigmentación: pueden indicarse para tratar determinadas manchas solares, alteraciones del color y signos de fotoenvejecimiento. Romero incluyó también los peelings químicos, que pueden mejorar la renovación superficial, la textura y la pigmentación si se seleccionan adecuadamente su tipo y profundidad.

Radiofrecuencia con microagujas: Demarchi la ubicó entre las opciones mínimamente invasivas que pueden contribuir a la calidad y firmeza de la piel.

Bioestimuladores y formulaciones inyectables: el ácido poli-L-láctico, la hidroxiapatita de calcio y algunos productos a base de ácido hialurónico pueden utilizarse para redensificar, hidratar o mejorar parámetros de la piel de forma gradual. Seleme destacó su uso potencial en la cara interna de los brazos, la parte superior de las rodillas y el cuello, en combinación con tecnologías cuando está indicado.

Los resultados no son inmediatos ni idénticos en todos los casos. “Las mejoras suelen comenzar a observarse durante las primeras semanas, pero se hacen más evidentes entre los dos y seis meses”, explicó Demarchi sobre las tecnologías que estimulan colágeno. La cantidad de sesiones y la duración de los cambios varían según el procedimiento, la calidad inicial de la piel, la edad, los hábitos y la exposición solar.

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Cuándo las opciones no son suficiente y hay que hablar de cirugía

La cirugía en las rodillas requiere una evaluación muy selectiva debido a la visibilidad de las cicatrices y la movilidad de la zona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tratamientos no quirúrgicos pueden mejorar la calidad cutánea y producir cierto grado de retracción, pero tienen límites frente a un exceso significativo de tejido. “No todos los pacientes necesitan una cirugía, pero tampoco todos pueden resolver su problema exclusivamente con tratamientos no invasivos”, planteó Seleme.

En los brazos, cuando existe piel sobrante —en particular tras un descenso considerable de peso—, puede evaluarse una braquioplastia para retirar el excedente. En el cuello, un lifting cervical puede considerarse cuando hay flacidez marcada, bandas platismales o pérdida del contorno que las tecnologías no logran corregir de manera suficiente.

La cirugía de rodillas se indica de modo más selectivo. Romero explicó que las cicatrices pueden ser visibles y que la movilidad de la zona exige una planificación cuidadosa.

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El diagnóstico profesional distingue cada necesidad y evita expectativas irreales

El uso diario de protector solar y los hábitos saludables sostienen en el tiempo los resultados obtenidos en el consultorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Lo que siempre explico es que no es lo mismo tratar una arruga, una flacidez cutánea o un exceso de piel. Aunque visualmente puedan parecer similares, requieren abordajes diferentes”, sostuvo Demarchi.

La evaluación con dermatólogos y cirujanos plásticos permite identificar si predomina daño superficial, falta de firmeza, adiposidad localizada, una alteración de estructuras profundas o un excedente de piel. Esa distinción define tanto la estrategia como los resultados posibles.

Para mantener las mejoras, los especialistas coincidieron en la importancia de aplicar protector solar de amplio espectro, hidratar la piel, evitar el tabaquismo y las fluctuaciones bruscas de peso, realizar actividad física y cumplir los controles indicados. Romero resumió: “El tratamiento en consultorio es una parte del abordaje; el cuidado cotidiano es lo que ayuda a preservar los resultados”.

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