Las distintas presentaciones del coco tienen composiciones, texturas y usos culinarios que no son equivalentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Distinguir entre las distintas presentaciones del coco permite elegir el ingrediente según su función culinaria y su composición. La leche, la crema, el agua y el aceite de coco tienen usos y perfiles nutricionales diferentes, aunque procedan del mismo fruto.

Leer los ingredientes y la información nutricional ayuda a elegir cada producto según la receta y el consumo previsto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Leche de coco

La leche de coco combina pulpa triturada y agua, y se utiliza para aportar textura cremosa a sopas, salsas y guisos. (VisualesIA)

La leche de coco se elabora a partir de la pulpa madura triturada y agua. Su consistencia la vuelve adecuada para sopas, salsas, arroces y guisos en los que se busca un líquido cremoso.

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La norma internacional del Codex Alimentarius, programa conjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Organización Mundial de la Salud, fija para este producto un mínimo de 10% de materia grasa; en la versión ligera, el mínimo es de 5%.

La publicación Eating Healthy Magazine señala que la separación de una capa más espesa sobre el líquido de una lata puede producirse por la grasa del coco, sobre todo a bajas temperaturas.

Revolver el contenido permite recuperar una mezcla uniforme cuando la receta lo requiere. Su autora, Betty Rowan, responsable de recetas y contenidos alimentarios con formación en nutrición culinaria, recomienda revisar el envase en lugar de guiarse por el nombre comercial del producto. Al comparar alternativas conviene verificar:

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La lista de ingredientes

El contenido de grasas saturadas y azúcares añadidos

Si se trata de leche de coco para cocinar o de una bebida de coco más diluida

El aporte de calcio, vitamina D y proteínas si se usará como reemplazo habitual de la leche

La British Heart Foundation advierte que las bebidas de coco en envase suelen contener mucha más agua y una proporción menor de pulpa que las versiones en lata. Por eso, sus resultados en salsas pueden ser más livianos y su composición no equivale a la de la leche de coco destinada a cocina.

2. Crema de coco

La crema concentra más materia grasa y sólidos, por lo que requiere menores cantidades para espesar una preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La crema de coco contiene menos agua y concentra más grasa y sólidos que la leche de coco. Según el Codex Alimentarius, debe alcanzar al menos 20% de materia grasa, el doble del mínimo establecido para la leche de coco. Esa diferencia explica su consistencia más densa y su uso en purés, sopas espesas, curris y postres.

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La mayor concentración obliga a atender las porciones. La Asociación Americana del Corazón indica que los alimentos ricos en grasas saturadas deben limitarse dentro de un patrón alimentario que priorice fuentes de grasas insaturadas. En ese marco, usar una cantidad menor de crema y completar una preparación con legumbres, verduras o cereales integrales puede modificar el aporte total del plato.

También conviene distinguirla de las preparaciones de coco endulzadas, habituales en bebidas y repostería. Estas últimas no cumplen la misma función en una receta salada y pueden incorporar azúcar añadida.

3. Agua de coco

El agua de coco es el líquido natural del fruto y contiene electrolitos, aunque no hidrata más que el agua corriente. (Imagen Ilustrativa Infobae).

El agua de coco es el líquido transparente que se encuentra dentro del fruto; no se obtiene al procesar su pulpa. Tiene muy poca grasa frente a la leche y la crema de coco, por lo que puede utilizarse en licuados, preparaciones con frutas o como parte del líquido de cocción de arroz y quinoa cuando se busca un sabor suave.

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La Mayo Clinic precisa que contiene electrolitos como potasio, sodio y manganeso, en cantidades que varían entre productos. Sin embargo, la institución aclara que no hidrata más que el agua corriente. Las variedades saborizadas pueden incorporar edulcorantes o azúcares añadidos, mientras que el agua de coco simple ya contiene azúcares presentes de forma natural.

Para elegirla, es útil leer la información nutricional y considerar el objetivo de consumo. Puede aportar sabor y minerales, pero no sustituye la cremosidad ni la grasa de esas dos presentaciones en una receta.

4. Aceite de coco

El aceite de coco se emplea como materia grasa y contiene una elevada proporción de grasas saturadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aceite de coco se extrae de la pulpa y se usa como grasa para cocinar o en preparaciones de repostería. A diferencia del agua de coco, no aporta electrolitos de relevancia; y, a diferencia de la leche o la crema, no agrega agua ni sólidos que espesen una salsa. Su papel es el de una materia grasa.

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La entidad señala que alrededor del 82% de las grasas del aceite de coco son saturadas y recomienda reemplazar parte de las grasas saturadas de la dieta por grasas insaturadas. Según sus pautas, las grasas saturadas deberían representar menos de 6% de las calorías diarias; para una alimentación de 2.000 calorías, equivale a unos 13 gramos al día.

El aceite de coco puede formar parte de una preparación ocasional, pero su elección requiere considerar el conjunto de la alimentación y no atribuirle beneficios cardiovasculares por su origen vegetal. Para cocinar a diario, sus guías aconsejan priorizar aceites vegetales líquidos que no sean tropicales.

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