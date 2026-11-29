Los vinos blancos, rosados y naranjos requieren una temperatura de servicio de entre ocho y diez grados durante el verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Noviembre y diciembre siempre fueron meses de lanzamientos. Las bodegas aprovechan el ambiente de las fiestas y la llegada del calor para presentar sus novedades, y las vinotecas se llenan de etiquetas que hasta hace poco no existían.

Es la última oportunidad del año para cumplir los objetivos o, al menos, salvarlos. Si bien la tendencia cambió respecto de 2025, este también fue un año magro para la industria: ni las ventas ni el consumo lograron recuperarse. Pero, si la coyuntura económica ayuda, el vino está preparado para salir a la cancha y ganar el partido. Incluso, en algunas categorías, hasta por goleada, porque diversidad y calidad sobran en todos los segmentos.

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Entre las novedades, algunas son nuevas cosechas de vinos conocidos; otras, líneas completamente nuevas. Tampoco faltan las que llegan con el aval de algún reconocimiento recién obtenido. Más allá de la novedad, hay algo que las une: llegan justo a tiempo para empezar a pensar en el verano, cuando el vino cambia de lugar en la vida cotidiana.

Porque en vacaciones los hábitos cambian: hay más tiempo libre, otro entorno y otro ritmo. Los almuerzos se estiran, las cenas empiezan tarde y las juntadas surgen casi a diario, a cualquier hora, ya sea en familia o con amigos. Se cocina distinto, con más parrilla, más pescados, ensaladas y picadas, y el disfrute se mezcla con el relax.

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Los blancos, rosados y naranjos se adaptan a los días de calor, porque se sirven fríos y ofrecen perfiles frescos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese contexto, el vino deja de ser un protagonista solemne para convertirse en un compañero de momentos: el de la pileta o la playa al mediodía, el de la previa al atardecer, el del asado de la noche y el de la sobremesa que no termina nunca.

Por eso, a la hora de elegir qué vinos llevar, conviene pensar más en las situaciones que en las etiquetas. Cuando el sol calienta, los blancos, rosados y naranjos son los que mejor se lucen, porque se sirven bien fríos y su frescura invita siempre a otro trago.

Al caer la tarde pueden aparecer en la mesa los tintos más fluidos, de taninos amables, que aceptan servirse un poco refrescados y acompañan la previa. Sobre todo, esas noches especiales, cuando se enciende el fuego y hay tiempo para charlar sin mirar el reloj. Siempre hay lugar, además, para un tinto de mayor porte, de esos que piden atención y premian la espera, aunque hay que cuidar la temperatura de servicio y las copas para que se luzca como se debe.

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La llegada del calor y las vacaciones impulsa el consumo de vinos blancos, rosados y naranjas en encuentros informales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vale recordar que, en todos los casos, la temperatura de servicio es la clave del placer cuando hace calor. Espumosos, blancos, rosados y naranjos tienen que salir de la heladera y esperar su turno en una frapera con agua y hielo, a unos 8 o 10 grados.

A los tintos hay que tratarlos de forma parecida, pero con cuidado. Lo ideal es ponerlos en la puerta de la heladera un par de horas antes y mantenerlos frescos una vez abiertos, sin exagerar: el frío potencia los taninos y los más estructurados pueden sentirse ásperos, con la madera despegada.

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Todo vino debe entrar fresco a la boca, y en verano más que nunca. También vale la pena servir poco y rellenar seguido, para que el vino no se caliente en la copa, y animarse a romper algunas reglas.

Las bodegas argentinas concentran sus lanzamientos entre noviembre y diciembre para mejorar el balance de ventas del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la informalidad de la previa de las vacaciones, un blanco o un rosado se disfrutan igual en vaso, y nadie se va a ofender por una piedrita de hielo en un día de mucho calor.

Lo importante es elegir bien y tener siempre algo a mano, porque en esta época los planes se arman solos. Y nada mejor que hacerlo con vinos nuevos, para descubrir ahora y tener listos cuando empiecen las vacaciones.

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Así como muchos piensan qué harán en el destino, tener algunos vinos seleccionados para descorchar puede hacer la diferencia. Los programas se pueden improvisar, pero los buenos vinos nunca están de más. Ese detalle puede convertir una comida informal y casual en un momento inolvidable.

10 nuevos vinos para las vacaciones

Servir cantidades pequeñas y rellenar las copas permite conservar la temperatura, especialmente durante los días de calor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Native Orgánico Orange Natural 2026

Domaine Bousquet, Mendoza, Valle de Uco, Tupungato $16.500

Es el primer naranjo de la bodega pionera en orgánicos de Gualtallary, y abre la nueva línea Native, de vinos elaborados con levaduras nativas y sin sulfitos agregados. Rodrigo Serrano Alou, el enólogo de la casa, cosechó temprano un Torrontés de El Zampal y lo fermentó con sus pieles como si fuera un tinto, con tres meses de maceración. El resultado es un vino de aromas a cáscara de naranja, manzanilla y un toque de jengibre, con una acidez vibrante y apenas 10,5% de alcohol. Para servir tan frío como un espumoso, y acompañar desde un ceviche hasta un sushi frente al mar.

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El Esteco Blend de Extremos Malbec 2024

El Esteco, Salta, Valles Calchaquíes, Cafayate $27.970

Es el vino argentino mejor ubicado en el Top 100 de Wine Spectator 2026, en el puesto 39 y con 91 puntos. Claudio Maza, enólogo, combina uvas de Finca La Maravilla, en Cafayate, a 1.700 metros, con las de Chañar Punco, en Catamarca, a 2.000 metros, para mostrar los contrastes del Malbec de altura del norte. Hay violetas, hierbas de montaña y frutos negros, con una acidez fresca, taninos firmes y un final especiado. Un tinto con identidad, y a un precio muy atractivo.

La previa al atardecer y el asado nocturno forman parte de los momentos de consumo que se repiten en vacaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rosaura Cabernet Sauvignon 2025

Escorihuela Gascón, Mendoza, Valle de Uco, Los Chacayes $33.200

El tercer integrante de la nueva camada de Rosaura es el más serio de la línea. Nace en Los Chacayes y, según Matías Ciciani Soler, director de Enología y Viñedos de la bodega, aporta “carácter, estructura y profundidad”. De aromas a frutos negros, con notas herbales y especiadas, buena estructura y final persistente. Un Cabernet sobrio y elegante, ideal para esos asados de verano en los cuales el anfitrión quiere lucirse con algo más que las carnes.

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Rosaura Chardonnay 2026

Escorihuela Gascón, Mendoza, Valle de Uco $33.200

Flamante Chardonnay de Los Chacayes, elaborado por Matías Ciciani Soler, uno de los jóvenes winemakers más destacados del país. De aromas expresivos, con notas cítricas, florales y hasta minerales en su paso por boca. El vino posee una crianza parcial en fudres que le suma volumen sin tapar la fruta. Y resulta ideal para imaginar esas comidas caseras de vacaciones donde los pescados y mariscos son protagonistas.

El rosado de Malbec se sirve bien frío y acompaña las tardes de verano, con notas de frutas rojas y toques florales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rosaura Rosé de Malbec 2026

Escorihuela Gascón, Mendoza, Valle de Uco $33.200

La línea que homenajea a Rosaura, esposa de Don Miguel Escorihuela Gascón y figura clave en los primeros años de la bodega fundada en 1884, suma tres nuevas etiquetas entre las que se encuentra este Rosé de Malbec, del Valle de Uco. Fresco y delicado, con notas de frutas rojas y toques florales. De trago fluido y vivaz. Ideal para descubrir al lado de la pileta durante el atardecer.

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Vía Flavia Malbec 2024

Piccolo Banfi, Mendoza, Luján de Cuyo, Agrelo $45.990

Es el nuevo vino premium de Piccolo Banfi, que nace en sus viñedos de la mítica calle Cobos, en Agrelo, con el Cerro del Plata como telón de fondo. Un Malbec 100% cuyo nombre no remite a la antigua calzada romana, sino, como dice la bodega, a “un camino imaginario de terruño a cielo”. Fiel a Agrelo, la cuna del Malbec de Luján de Cuyo, de aromas frutados y trago amable, con buen cuerpo y frescura. Ideal para el asado de las vacaciones.

Los tintos más fluidos pueden beberse refrescados, sobre todo durante las tardes y las noches cálidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contiempo Malbec Reserva 2021

Contiempo Wines, Mendoza, Valle de Uco $50.000

Fue elegido el mejor vino del año en The Winemakers 2026, donde 80 enólogos argentinos catan a ciegas los vinos de sus colegas. Con 93,88 puntos y medalla Doble Oro, le valió a Fernando Losilla, su enólogo y propietario, el título de Winemaker del Año y un viaje de capacitación a Francia. Un Malbec que combina uvas de Vista Flores, en Tunuyán, y de Gualtallary, en Tupungato, y que llega con el aval de quienes más saben de vinos: los que los hacen. De aromas equilibrados y buen cuerpo, y la frescura resalta sus texturas, que lo hacen más persistente. Pensado para la sobremesa.

Regina Bianca Chardonnay 2025

Altieri Wines, Mendoza, Luján de Cuyo, Perdriel $60.000

Esta pequeña bodega boutique de Perdriel acaba de recibir 95 puntos y medalla de oro en el International Wine Challenge de las Américas por este blanco de la última cosecha. De partidas limitadas con notas de frutas de carozo y ananá, con una acidez refrescante e integrada, y la madera le aporta volumen. Un Chardonnay con cuerpo y frescura, ideal para un pescado a la parrilla o una pasta con salsa blanca.

El Malbec de altura reúne uvas cultivadas entre los 1.700 y 2.000 metros, con aromas de violetas hierbas y frutos negros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Humberto Canale Alto V Merlot 2023

Humberto Canale, Río Negro, Patagonia, Alto Valle $80.000

La bodega más tradicional de la Patagonia redobla su apuesta por el Merlot, una de las variedades que mejor se dan en el Alto Valle del Río Negro. Este nuevo vino nace del cuadro 37 de la chacra 186, plantado en 1998 en suelos de media costa, y tuvo 18 meses de crianza en barricas de roble francés y dos años en botella. Una partida de solo 6.457 botellas. Se trata de un tinto ambicioso, equilibrado en sus expresiones y con la frescura integrada. De trago expresivo y taninos dóciles, pensado para las cenas largas.

Terrazas de los Andes Parcel 10 Los Cerezos Malbec 2022

Terrazas de los Andes, Mendoza, Luján de Cuyo, Las Compuertas $104.500

La línea de vinos de parcela de la bodega presenta su cosecha 2022, que según Lucas Löwi, director general, les regaló exactamente lo que buscaban para vinos finos de alta montaña, gracias a un final de maduración más fresco que favoreció la acidez y el color. Este Malbec nace de viñas centenarias, plantadas en 1929 en Las Compuertas, a 1.070 metros. Aromas a frutos rojos, con taninos suaves y envolventes, y final fresco. Un clásico actual de Luján de Cuyo, para descorchar sin apuro.

Bonus track: Cadus 2022

Cadus, Mendoza, Valle de Uco $240.000

El vino ícono de Cadus acaba de obtener 98 puntos en Vinous, el puntaje más alto en la historia de la bodega, en un reporte que incluyó más de 600 vinos del Valle de Uco. El enólogo Santiago Mayorga lo crio 18 meses en barricas usadas y fudres, y luego seis meses más en ánforas italianas. Posee aromas a frutos rojos, violetas y hierbas, con taninos finos y un final persistente. Es un vino complejo, fresco y preciso, para esa noche especial de las vacaciones que merece un gran vino.