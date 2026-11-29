La limpieza periódica y el secado completo ayudan a conservar el mobiliario instalado al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El mantenimiento por material permite limpiar los muebles de exterior sin deteriorar sus superficies y prepararlos para los cambios de estación.

La pauta general es realizar una limpieza profunda dos veces al año: al inicio de la temporada de uso y antes de guardarlos en otoño. La tarea conviene hacerse en un día seco, de modo que cada pieza se seque por completo antes de recibir un tratamiento de protección o quedar almacenada.

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Cada superficie requiere utensilios y métodos de mantenimiento acordes con su composición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación especializada AD Magazine plantea este criterio y cita al diseñador británico Jasper Morrison al referirse al mobiliario de exterior de madera.

La madera requiere limpieza en el sentido de la veta

Un cepillo blando y agua jabonosa permiten retirar suciedad de la madera sin forzar su terminación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las maderas duras, entre ellas teca, eucalipto y robinia, suelen resistir mejor la intemperie que las maderas blandas. Esto no elimina la necesidad de revisarlas: el agua retenida, suciedad y exposición prolongada pueden alterar su aspecto y favorecer el desgaste.

Para la limpieza habitual, se recomienda una solución de jabón neutro y agua, aplicada con paño de algodón, esponja o cepillo suave. El cepillado debe seguir el sentido de la veta y el secado posterior resulta clave para evitar marcas de agua. Los paños de microfibra pueden retirar aceites naturales de la superficie, según recoge el medio especializado.

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La Royal Horticultural Society, institución británica dedicada a la horticultura, aconseja lavar la madera dura con cepillo y agua jabonosa y mantener las patas alejadas del suelo húmedo. En el caso de la teca, el agua y un cepillo blando suelen bastar; un aceite específico aplicado de forma ocasional puede ayudar a limitar el agrisamiento natural.

El plástico y metal admiten agua, jabón suave y secado completo

Plástico, aluminio y acero necesitan limpieza regular para evitar manchas, residuos y signos de oxidación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las piezas de plástico resisten la lluvia y cambios de temperatura, aunque conviene retirar polvo y manchas con regularidad. Un paño húmedo suele ser suficiente; si la suciedad persiste, puede utilizarse agua con un limpiador suave. Deben evitarse los elementos abrasivos, que pueden rayar el acabado.

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En el aluminio y otros metales, la rutina básica combina un paño suave, agua tibia y una pequeña cantidad de jabón. Tras el lavado, es aconsejable enjuagar cuando haya residuos y secar. El acero inoxidable merece atención adicional si entra en contacto con agua salada o clorada, porque esas condiciones pueden favorecer la oxidación.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos indica que las superficies duras no porosas, como plásticos y metales, pueden limpiarse con agua y detergente suave y deben secarse completamente. El organismo también señala que el secado de objetos húmedos dentro de las 24 a 48 horas ayuda a prevenir el desarrollo de moho.

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El ratán necesita retirar la suciedad de su trama sin forzar las fibras

La estructura entretejida del ratán requiere cepillado suave para llegar a los restos alojados entre sus fibras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estructura entretejida del ratán acumula restos en sus huecos y puede presentar grietas o astillas. Antes de pasar un paño, resulta útil retirar el polvo con un cepillo de cerdas suaves. Para una limpieza moderada, puede emplearse un paño humedecido con agua y sal, sin saturar el material.

El uso de agua a presión exige cautela, ya que la fuerza del chorro puede afectar las fibras o los puntos de unión. Una vez limpio y seco, el ratán puede recibir aceite de linaza o un barniz de aceite de linaza para recuperar su acabado, siempre de acuerdo con las indicaciones del producto y del fabricante del mueble.

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Los almohadones requieren una revisión de etiquetas y ventilación

Fundas y rellenos deben secarse por completo antes de volver a usarse o permanecer guardados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fundas removibles deben lavarse según la etiqueta de cuidado. Cuando no se pueden retirar, las manchas pueden tratarse con un cepillo suave, agua y detergente.

Es importante que tanto la funda como el relleno sequen por completo antes de volver a colocarlos o guardarlos. Una rutina de cuidado puede organizarse en pocos pasos:

Retirar polvo, hojas y restos antes de aplicar agua. Elegir jabón neutro y utensilios suaves según el material. No guardar piezas ni almohadones húmedos. Revisar zonas de óxido, grietas, uniones y acumulación de agua. Programar la limpieza estacional en jornadas secas.

La prevención empieza con esa última etapa. Guardar los almohadones bajo techo y conservar el mobiliario seco antes del invierno reduce las condiciones que favorecen el moho y permite detectar daños antes de la siguiente temporada de uso.