Los macarrones son una de las pastas más presentes en la cocina cotidiana por su versatilidad y su preparación rápida. Pueden acompañarse con salsa de tomate, quesos, verduras o carne, con resultados que se adaptan tanto a un almuerzo sencillo como a una cena más elaborada.
Su formato permite retener bien las salsas y sumar distintas texturas en cada plato. Desde una receta gratinada hasta una versión con vegetales o una preparación cremosa, los macarrones ofrecen opciones para resolver comidas con pocos ingredientes y sin demasiada dificultad.
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1. Macarrones con salsa fileto y albahaca
Ingredientes
- 400 gr de macarrones
- 500 gr de tomate triturado
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 3 cucharadas de aceite
- 1 cucharadita de orégano
- 10 hojas de albahaca
- Sal y pimienta
- Queso rallado, a gusto
Preparación
- Cocinar los macarrones en abundante agua con sal durante el tiempo indicado en el paquete.
- Rehogar la cebolla picada en una sartén con aceite durante 5 minutos.
- Agregar el ajo, cocinar durante 1 minuto e incorporar el tomate triturado.
- Condimentar con orégano, sal y pimienta. Cocinar durante 20 minutos a fuego bajo.
- Escurrir la pasta y mezclarla con la salsa.
- Servir con albahaca fresca y queso rallado.
2. Macarrones con crema, panceta y queso
Ingredientes
- 400 gr de macarrones
- 200 gr de panceta
- 250 cc de crema de leche
- 150 gr de queso cremoso
- 50 gr de queso rallado
- 1 cebolla chica
- 1 cucharada de manteca
- Pimienta y nuez moscada
- Sal, con moderación
Preparación
- Hervir los macarrones en agua con sal hasta que queden al dente.
- Cortar la panceta en tiras y dorarla en una sartén sin agregar aceite.
- Incorporar la cebolla picada y la manteca. Cocinar durante 5 minutos.
- Agregar la crema de leche, pimienta y una pizca de nuez moscada.
- Sumar el queso cremoso y revolver hasta formar una salsa pareja.
- Mezclar con los macarrones y terminar con queso rallado.
3. Macarrones gratinados con pollo y verduras
Ingredientes
- 400 gr de macarrones
- 400 gr de pollo cocido, desmenuzado
- 1 cebolla
- 1 morrón rojo
- 1 zanahoria
- 300 gr de salsa de tomate
- 200 gr de mozzarella
- 50 gr de queso rallado
- 2 cucharadas de aceite
- Sal, pimienta y pimentón
Preparación
- Cocinar los macarrones durante 2 minutos menos que el tiempo indicado en el paquete.
- Rehogar la cebolla, el morrón y la zanahoria picados con aceite.
- Agregar el pollo desmenuzado, la salsa de tomate, sal, pimienta y pimentón.
- Cocinar durante 10 minutos.
- Mezclar la salsa con los macarrones y colocar todo en una fuente para horno.
- Cubrir con mozzarella y queso rallado.
- Gratinar a 220 °C durante 10 minutos, hasta que la superficie quede dorada.
4. Macarrones con queso clásicos
Ingredientes
- 400 gr de macarrones
- 50 gr de manteca
- 50 gr de harina
- 700 cc de leche
- 250 gr de queso cheddar
- 100 gr de queso cremoso
- 50 gr de queso rallado
- 1 cucharadita de mostaza
- Sal, pimienta y nuez moscada
- 2 cucharadas de pan rallado, opcional
Preparación
- Hervir los macarrones en abundante agua con sal durante 2 minutos menos que el tiempo indicado en el paquete. Escurrir y reservar.
- Derretir la manteca en una cacerola a fuego medio.
- Incorporar la harina y mezclar durante 2 minutos para formar un roux.
- Agregar la leche de a poco, sin dejar de revolver, hasta obtener una salsa lisa y espesa.
- Condimentar con sal, pimienta, nuez moscada y mostaza.
- Retirar la cacerola del fuego y sumar el cheddar y el queso cremoso. Mezclar hasta que se derritan.
- Incorporar los macarrones y unir bien con la salsa.
- Colocar la preparación en una fuente para horno. Cubrir con queso rallado y pan rallado.
- Gratinar a 220 °C durante 10 minutos, hasta que la superficie quede dorada.
5. Ensalada de macarrones con atún y huevo
Ingredientes
- 350 gr de macarrones
- 2 latas de atún al natural
- 2 huevos
- 1 tomate grande
- ½ morrón
- ½ cebolla morada
- 100 gr de choclo
- 3 cucharadas de mayonesa
- 2 cucharadas de jugo de limón
- Sal y pimienta
Preparación
- Hervir los macarrones en agua con sal hasta que queden al dente.
- Cocinar los huevos durante 10 minutos, enfriarlos y picarlos.
- Cortar el tomate, el morrón y la cebolla morada en cubos pequeños.
- Colocar la pasta fría en un bol y sumar el atún escurrido, el huevo y los vegetales.
- Mezclar la mayonesa con el jugo de limón, sal y pimienta.
- Incorporar el aderezo y unir todos los ingredientes.
- Llevar a la heladera durante 30 minutos antes de servir.
6. Macarrones con brócoli, ajo y queso
Ingredientes
- 400 gr de macarrones
- 1 brócoli mediano
- 3 dientes de ajo
- 4 cucharadas de aceite de oliva
- 100 gr de queso crema
- 80 gr de queso rallado
- ½ cucharadita de ají molido
- Sal y pimienta
- Jugo de ½ limón
Preparación
- Separar el brócoli en flores pequeñas y cocinarlo en agua hirviendo durante 5 minutos.
- Retirarlo y utilizar agua para hervir los macarrones.
- Calentar el aceite en una sartén y dorar suavemente los ajos fileteados.
- Incorporar el brócoli, el ají molido, sal y pimienta.
- Agregar los macarrones cocidos y un cucharón del agua de cocción.
- Añadir el queso crema y mezclar hasta formar una salsa ligera.
- Terminar con jugo de limón y queso rallado.
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