Los macarrones admiten salsa de tomate, quesos, verduras, carne e ingredientes de despensa, con opciones para almuerzos y cenas cotidianos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los macarrones son una de las pastas más presentes en la cocina cotidiana por su versatilidad y su preparación rápida. Pueden acompañarse con salsa de tomate, quesos, verduras o carne, con resultados que se adaptan tanto a un almuerzo sencillo como a una cena más elaborada.

Su formato permite retener bien las salsas y sumar distintas texturas en cada plato. Desde una receta gratinada hasta una versión con vegetales o una preparación cremosa, los macarrones ofrecen opciones para resolver comidas con pocos ingredientes y sin demasiada dificultad.

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1. Macarrones con salsa fileto y albahaca

Los macarrones con salsa fileto combinan tomate triturado, cebolla, ajo, orégano y albahaca fresca, con queso rallado al momento de servir (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

400 gr de macarrones 500 gr de tomate triturado 1 cebolla 2 dientes de ajo 3 cucharadas de aceite 1 cucharadita de orégano 10 hojas de albahaca Sal y pimienta Queso rallado, a gusto

Preparación

Cocinar los macarrones en abundante agua con sal durante el tiempo indicado en el paquete. Rehogar la cebolla picada en una sartén con aceite durante 5 minutos. Agregar el ajo, cocinar durante 1 minuto e incorporar el tomate triturado. Condimentar con orégano, sal y pimienta. Cocinar durante 20 minutos a fuego bajo. Escurrir la pasta y mezclarla con la salsa. Servir con albahaca fresca y queso rallado.

2. Macarrones con crema, panceta y queso

Los macarrones con crema, panceta y queso reúnen panceta dorada, cebolla, manteca, crema de leche, nuez moscada y dos tipos de queso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

400 gr de macarrones 200 gr de panceta 250 cc de crema de leche 150 gr de queso cremoso 50 gr de queso rallado 1 cebolla chica 1 cucharada de manteca Pimienta y nuez moscada Sal, con moderación

Preparación

Hervir los macarrones en agua con sal hasta que queden al dente. Cortar la panceta en tiras y dorarla en una sartén sin agregar aceite. Incorporar la cebolla picada y la manteca. Cocinar durante 5 minutos. Agregar la crema de leche, pimienta y una pizca de nuez moscada. Sumar el queso cremoso y revolver hasta formar una salsa pareja. Mezclar con los macarrones y terminar con queso rallado.

3. Macarrones gratinados con pollo y verduras

Los macarrones gratinados con pollo incluyen cebolla, morrón, zanahoria y salsa de tomate, cubiertos con mozzarella y queso rallado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

400 gr de macarrones 400 gr de pollo cocido, desmenuzado 1 cebolla 1 morrón rojo 1 zanahoria 300 gr de salsa de tomate 200 gr de mozzarella 50 gr de queso rallado 2 cucharadas de aceite Sal, pimienta y pimentón

Preparación

Cocinar los macarrones durante 2 minutos menos que el tiempo indicado en el paquete. Rehogar la cebolla, el morrón y la zanahoria picados con aceite. Agregar el pollo desmenuzado, la salsa de tomate, sal, pimienta y pimentón. Cocinar durante 10 minutos. Mezclar la salsa con los macarrones y colocar todo en una fuente para horno. Cubrir con mozzarella y queso rallado. Gratinar a 220 °C durante 10 minutos, hasta que la superficie quede dorada.

4. Macarrones con queso clásicos

La preparación incorpora una salsa lisa y espesa, luego pasa al horno con queso rallado y pan rallado opcional hasta dorar la superficie (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

400 gr de macarrones 50 gr de manteca 50 gr de harina 700 cc de leche 250 gr de queso cheddar 100 gr de queso cremoso 50 gr de queso rallado 1 cucharadita de mostaza Sal, pimienta y nuez moscada 2 cucharadas de pan rallado, opcional

Preparación

Hervir los macarrones en abundante agua con sal durante 2 minutos menos que el tiempo indicado en el paquete. Escurrir y reservar. Derretir la manteca en una cacerola a fuego medio. Incorporar la harina y mezclar durante 2 minutos para formar un roux. Agregar la leche de a poco, sin dejar de revolver, hasta obtener una salsa lisa y espesa. Condimentar con sal, pimienta, nuez moscada y mostaza. Retirar la cacerola del fuego y sumar el cheddar y el queso cremoso. Mezclar hasta que se derritan. Incorporar los macarrones y unir bien con la salsa. Colocar la preparación en una fuente para horno. Cubrir con queso rallado y pan rallado. Gratinar a 220 °C durante 10 minutos, hasta que la superficie quede dorada.

5. Ensalada de macarrones con atún y huevo

La ensalada de macarrones con atún y huevo suma tomate, morrón, cebolla morada, choclo y un aderezo de mayonesa con jugo de limón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

350 gr de macarrones 2 latas de atún al natural 2 huevos 1 tomate grande ½ morrón ½ cebolla morada 100 gr de choclo 3 cucharadas de mayonesa 2 cucharadas de jugo de limón Sal y pimienta

Preparación

Hervir los macarrones en agua con sal hasta que queden al dente. Cocinar los huevos durante 10 minutos, enfriarlos y picarlos. Cortar el tomate, el morrón y la cebolla morada en cubos pequeños. Colocar la pasta fría en un bol y sumar el atún escurrido, el huevo y los vegetales. Mezclar la mayonesa con el jugo de limón, sal y pimienta. Incorporar el aderezo y unir todos los ingredientes. Llevar a la heladera durante 30 minutos antes de servir.

6. Macarrones con brócoli, ajo y queso

El brócoli se cocina antes que la pasta y se une con ajo fileteado y queso crema, para formar una salsa ligera con queso rallado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

400 gr de macarrones 1 brócoli mediano 3 dientes de ajo 4 cucharadas de aceite de oliva 100 gr de queso crema 80 gr de queso rallado ½ cucharadita de ají molido Sal y pimienta Jugo de ½ limón

Preparación

Separar el brócoli en flores pequeñas y cocinarlo en agua hirviendo durante 5 minutos. Retirarlo y utilizar agua para hervir los macarrones. Calentar el aceite en una sartén y dorar suavemente los ajos fileteados. Incorporar el brócoli, el ají molido, sal y pimienta. Agregar los macarrones cocidos y un cucharón del agua de cocción. Añadir el queso crema y mezclar hasta formar una salsa ligera. Terminar con jugo de limón y queso rallado.