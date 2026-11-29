El chef hispano-alemán Juan Amador falleció a los 57 años en Viena a causa de una insuficiencia cardíaca. (@restaurant_amador)

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El chef hispano-alemán Juan Amador murió a los 57 años en Viena, la ciudad donde forjó su mayor legado culinario. Según informó el restaurante Amador de la capital austríaca a través de sus redes sociales, el deceso ocurrió el sábado 28 de noviembre de 2026.

La muerte de Amador sacude al mundo de la alta cocina europea. Fue el primer cocinero en obtener tres estrellas Michelin en Austria, la distinción más codiciada en gastronomía, equivalente a un reconocimiento de excelencia absoluta. Su nombre era sinónimo de rigor, creatividad y una búsqueda permanente de la perfección.

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Amador obtuvo su primera estrella Michelin a los 25 años y acumuló tres en dos países distintos

Juan de la Cruz Amador Pérez nació en diciembre de 1968 en Waiblingen, Alemania, hijo de padres andaluces. Recibió su primera estrella Michelin en 1993, a los 25 años, cuando trabajaba en el restaurante Petersilie, en Lüdenscheid, en el centro de Alemania.

En los años siguientes, repitió esa distinción en otros establecimientos alemanes. En 2002 ascendió a dos estrellas en un hotel de Aschaffenburg, en la región de Baviera. Dos años después, en 2004, inauguró en Langen, localidad cercana a Fráncfort, su primer restaurante propio, al que puso su nombre: Amador. Ese mismo año obtuvo una estrella; la segunda llegó en 2005 y la tercera en 2007.

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Amador se convirtió en el primer cocinero en obtener tres estrellas Michelin en Austria. (@restaurant_amador)

En 2016 abrió el restaurante homónimo en Viena. Su trayectoria allí fue igual de veloz: obtuvo las dos primeras estrellas en su primer año y sumó la tercera en 2019, lo que lo convirtió en el primer chef con ese galardón en suelo austríaco.

Su cocina fusionó la vanguardia española con la disciplina de un atleta olímpico

El concepto de “mar y montaña” fue el eje central de su propuesta gastronómica. En una entrevista con EFE en 2019, cuando Amador tenía 50 años, explicó el principio con claridad: “Mar y montaña significa el mar y la tierra; combinar, por ejemplo, pescado con caracoles o setas”.

Según declaró al mismo medio en aquella ocasión, su cocina se nutrió en especial de tres tradiciones españolas: “la gallega, la vasca y, mucho más, la catalana”. Para él, ese concepto de mar y montaña era “la cosa más importante” de su trabajo. Su máxima profesional era la frase latina Per aspera ad astra (“a través del esfuerzo, hacia las estrellas”), extraída de la tragedia Hércules furioso, de Séneca. La frase resumía su exigencia y su visión de la cocina como camino de sacrificio y gloria.

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Dos recetas emblemáticas del estilo Amador

El legado de Amador trasciende su figura y permanece en cada plato que lleva su sello. A continuación, dos recetas de su estilo que permiten acercarse a su filosofía culinaria. Estos sabores se sirvieron en el restaurante Alma, que obtuvo una estrella Michelin y cerró en 2025.

Wagyu Striploin con Gratín de Papa

Un plato con rebanadas de carne vacuna asada y una porción de patatas gratinadas reposa sobre una mesa con mantel junto a cubiertos y una copa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Wagyu es una raza bovina japonesa cuya carne se distingue por su altísimo contenido de grasa intramuscular, lo que le da una textura que se deshace en la boca. El gratín es una técnica francesa que consiste en cubrir un ingrediente con queso o crema y gratinarlo al horno hasta lograr una costra dorada.

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Ingredientes (para 4 personas):

680 g de bifes de Wagyu Striploin

900 g de papas Yukon Gold

360 ml de crema de leche

150 g de queso Gruyère rallado

50 g de queso Parmesano rallado

30 g de mantequilla sin sal

6 dientes de ajo

2 ramas de romero fresco

1 cdita. de tomillo fresco

2 cditas. de sal marina

1 cdita. de pimienta negra

1 pizca de nuez moscada

Preparación:

Precalentar el horno a 190 °C. Enmantecar una fuente de 23 cm. Pelar las papas y cortarlas en rodajas muy finas (unos 3 mm) con una mandolina. Reservar en agua fría y secar antes de usar. En una cacerola pequeña, calentar la crema con 3 dientes de ajo aplastados, el tomillo y la nuez moscada. Llevar a hervor suave por 5 minutos y retirar del fuego para que infusione. Colocar las rodajas de papa en la fuente en capas, salpimentar cada una. Verter la crema colada sobre las papas. Cubrir con el Gruyère y el Parmesano. Tapar con papel aluminio y hornear 45 minutos. Retirar el papel y hornear 20 minutos más hasta lograr la costra dorada. Retirar los bifes de la heladera 45 minutos antes de cocinar. Salpimentar con generosidad. Calentar una sartén de hierro fundido a fuego máximo hasta que humee. Colocar el Wagyu sin aceite: la propia grasa de la carne actúa como medio de cocción. Sellar 2 a 3 minutos por lado para un punto medio-rojo. En el último minuto, agregar la mantequilla, el ajo restante y el romero. Inclinar la sartén y bañar la carne con la mezcla de forma continua. Retirar los bifes y dejarlos reposar al menos 10 minutos sobre una tabla. Cortar el Wagyu en sentido contrario a las fibras y servir junto al gratín.

Salmón Mi Cuit con Puré de Ajo Negro

El ajo negro, de sabor dulce y profundo tras semanas de fermentación, se convierte en el complemento ideal de un salmón Mi Cuit preparado con la precisión que caracterizó la cocina de Amador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mi Cuit es una técnica francesa que significa “medio cocido”: el pescado se cocina a temperatura muy baja para conservar sus aceites naturales y lograr una textura suave y translúcida, sin que se desmenuce. El ajo negro es ajo fermentado de forma lenta, con un sabor dulce, profundo y ahumado, muy distinto al ajo crudo.

Ingredientes (para 4 personas):

680 g de filetes de salmón de centro (calidad sushi)

8 dientes de ajo negro

60 ml de crema de leche

2 cdas. de aceite de oliva extra virgen

1 cdita. de sal marina

1/2 cdita. de azúcar

1 cdita. de ralladura de limón

1 cda. de ciboulette fresco

Preparación:

Mezclar la sal y el azúcar. Distribuir la mezcla de forma pareja sobre los filetes de salmón y dejar reposar 10 minutos. Luego enjuagar con agua fría y secar por completo con papel absorbente. Para el puré de ajo negro, colocar los dientes de ajo negro y la crema de leche en una cacerola pequeña a fuego bajo. Llevar a hervor suave durante 5 minutos hasta que el ajo se ablande. Pasar a una licuadora, agregar una pizca de sal y procesar hasta obtener una preparación completamente lisa. Reservar. Para la técnica Mi Cuit, precalentar el horno a su temperatura mínima, idealmente 50 °C, o preparar un baño de agua sous vide a 40 °C. Si se usa horno: pincelar el salmón con aceite de oliva y colocar sobre una bandeja con papel vegetal. Hornear entre 15 y 20 minutos hasta que la temperatura interna llegue a 40 °C. El pescado debe verse translúcido y sentirse tierno, no desmenuzado. Si se usa sous vide: envasar el salmón al vacío con un chorrito de aceite de oliva y cocinar durante 25 minutos. Retirar el salmón con cuidado, ya que estará muy delicado. Opcionalmente, sellar solo un lado en una sartén muy caliente durante 30 segundos para sumar contraste de texturas. Para emplatar, extender una cucharada de puré de ajo negro en la base del plato, apoyar el filete de salmón encima y terminar con ralladura de limón y ciboulette fresco.