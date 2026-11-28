Una vinagreta puede combinar aceite, vinagre, condimentos y hierbas frescas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una vinagreta casera puede separarse pocos minutos después de prepararla, pero ese cambio no implica que esté arruinada. La emulsión entre aceite y un ingrediente ácido depende tanto de la técnica como de los componentes de la mezcla.

El aceite y el vinagre forman una mezcla temporal

El aceite y el vinagre —o el jugo de limón— tienen propiedades distintas y no se integran de manera estable por sí solos. Al batirlos, el aceite se divide en gotas pequeñas que quedan dispersas en la fase acuosa; con el tiempo, esas gotas vuelven a reunirse y las capas se separan.

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Batir los ingredientes en el orden adecuado ayuda a mejorar la consistencia de la preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad de Tasmania explica que este tipo de preparación es una emulsión temporal. Sus especialistas señalan que la incorporación de un emulsionante ayuda a unir ambas fases y que un batidor o un procesador logra una dispersión más completa que agitar el frasco. Por eso, una separación posterior no siempre indica un problema: en una vinagreta sencilla, volver a agitar antes de servir puede ser suficiente.

La nota de Eating Healthy Magazine, firmada por Max Hale, autora con formación en educación culinaria y experiencia en clases de cocina para principiantes, señala que el orden de incorporación modifica el resultado. Propone comenzar por los ingredientes acuosos y los condimentos, e incorporar el aceite en un hilo fino mientras se bate.

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Las ensaladas admiten combinaciones de vegetales, legumbres y aliños preparados en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mostaza y el ajo pueden ayudar a sostener la emulsión

La mostaza y el ajo contienen mucílagos, compuestos formados por carbohidratos que pueden actuar como emulsionantes, según la Universidad de Tasmania. Además de aportar sabor, contribuyen a que las gotas de aceite se mantengan distribuidas durante más tiempo. Para una vinagreta pequeña, conviene mezclar:

Primero el ácido elegido, sal, pimienta y una pequeña cantidad de mostaza. Luego se vierte el aceite en un hilo fino, sin dejar de batir

Otros ingredientes con textura espesa, como tahini, yogur natural o legumbres blancas cocidas y licuadas, pueden dar cuerpo a un aderezo. Sin embargo, cada uno altera el sabor y consistencia final.

La mostaza y otros ingredientes aportan textura a las mezclas de aceite y ácido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se utilizan, la cantidad de agua debe incorporarse de a poco hasta alcanzar una preparación que pueda verterse sobre la ensalada. Entre los pasos prácticos para mejorar la mezcla, Hale enumera:

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Elegir un recipiente angosto para cantidades pequeñas

Disolver la sal en la base ácida antes de añadir el aceite

Usar batidor para una vinagreta simple y licuadora de mano cuando haya ingredientes más densos

Recuperar una salsa que se separó al batir una cucharada de mostaza con un poco de agua e incorporar el aderezo en tandas pequeñas

Una proporción habitual es tres partes de aceite por una de vinagre, aunque el equilibrio puede variar según la acidez del ingrediente y gusto personal. La proporción define el perfil de sabor, pero no reemplaza el batido ni el uso de elementos que favorezcan la emulsión.

La conservación en recipientes cerrados y a baja temperatura es clave cuando se usan productos perecederos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de las grasas también forma parte de una dieta equilibrada

El aderezo puede integrarse en una alimentación variada sin convertirse en el centro del plato. La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja que las grasas de la dieta provengan preferentemente de fuentes insaturadas, entre ellas aceites vegetales. Asimismo, recomienda una ingesta de al menos 400 gramos diarios de frutas y verduras para las personas mayores de 10 años.

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Esa orientación no obliga a una receta única. La cantidad de aceite, sal y otros ingredientes debe adecuarse al conjunto de la alimentación y a necesidades individuales.

Una ensalada con vegetales, legumbres o granos puede acompañarse con una vinagreta que aporte acidez y grasa, mientras la diversidad de alimentos sigue siendo el criterio principal señalado por la OMS.

Los aderezos caseros permiten ajustar la intensidad de los sabores según cada comida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La refrigeración es prioritaria cuando el aderezo incluye ingredientes perecederos

La estabilidad visual no debe confundirse con la seguridad alimentaria. Las salsas con lácteos, hierbas frescas, ajo fresco o huevo requieren cuidados adicionales. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) recomienda refrigerar rápidamente los alimentos preparados y mantener la heladera a 4°C o menos para desacelerar el crecimiento de bacterias.

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Las personas con mayor riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos deben evitar preparaciones que contengan huevo crudo o poco cocido, incluidas algunas salsas para ensalada, según la FDA.

Guardar el aderezo en un recipiente cerrado, mantenerlo frío y desecharlo ante signos de alteración son medidas que pesan más que conservar una emulsión uniforme. Antes de servir una preparación refrigerada que se haya espesado, basta dejarla atemperar brevemente y volver a batirla.