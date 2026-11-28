La revista científica Psychology & Marketing difundió las conclusiones sobre el valor irremplazable de las experiencias humanas directas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

¿Qué tienen en común una silla recién restaurada, un pan casero y unos puntos tejidos antes de dormir? Son distintas formas de hacer algo con las propias manos y de ver cómo el esfuerzo se convierte en algo concreto. La ciencia estudia qué ocurre mientras cosemos, amasamos o tallamos madera, y qué puede aportar ese proceso a la concentración y al bienestar.

Esa es la conclusión central de un análisis firmado por la investigadora Mia Birau y difundido por la plataforma de divulgación académica The Conversation, que revisó 181 estudios de psicología, medicina, arte y marketing para sintetizar las razones por las que el trabajo manual conserva un valor único frente al avance de la inteligencia artificial y la automatización.

PUBLICIDAD

Las actividades manuales mejoran el bienestar emocional, según una revisión de casi 200 estudios

Birau, autora del análisis publicado en la revista Psychology & Marketing, identificó al menos cinco razones por las que vale la pena seguir haciendo cosas con las propias manos, pese al avance de la inteligencia artificial y la automatización.

El movimiento maker promueve un estilo de vida más consciente y plantea una postura crítica ante el consumo masivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Unos puntos de tejido pueden marcar una pausa en un día agitado. En un estudio con 3.545 personas de distintos países, quienes tejían con mayor frecuencia dijeron sentirse más tranquilas y felices. La repetición de los movimientos y la atención que exige la tarea pueden ayudar a entender por qué algunas personas encuentran en ella un momento de calma.

De los 181 estudios incluidos en la revisión, 38 exploraron los beneficios psicológicos de las actividades manuales y otros 35 examinaron su relación con la sensación de control e independencia.

PUBLICIDAD

Quienes fabrican sus propios objetos los valoran más y rinden mejor al usarlos

La segunda razón está vinculada al llamado “efecto Ikea”: las personas tienden a apreciar más aquello que construyeron ellas mismas, incluso si el resultado es imperfecto. De hecho, 42 de los estudios revisados examinaron cómo la fabricación manual modifica la relación de las personas con sus pertenencias.

En ese sentido, estudiantes que armaron su propio equipamiento para clases de educación física mostraron mayor entusiasmo por el ejercicio y, además, rindieron mejor al utilizarlo.

Un experimento con más de 1.700 participantes en Estados Unidos asoció la restauración de muebles con el bienestar y la reducción de residuos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tercera razón apunta a los beneficios para la salud: 26 investigaciones del análisis vinculan las actividades manuales con mejoras en la resistencia física, la motricidad, la concentración y la memoria. Cocinar, tejer o componer una obra artística sencilla son formas accesibles de cuidar el cuerpo y la mente sin esperar a que aparezca un problema de salud.

PUBLICIDAD

Las manualidades fortalecen vínculos sociales y facilitan la transmisión de tradiciones entre generaciones

La cuarta razón es el potencial de conexión interpersonal. 47 estudios del corpus analizado examinaron los lazos sociales que surgen alrededor de las actividades manuales —desde círculos de tejido hasta talleres comunitarios y grupos en línea—, mientras que 41 investigaciones adicionales estudiaron cómo estas actividades permiten enseñar y transmitir tradiciones de una generación a otra.

Un estudio con más de 3.500 personas vinculó la práctica frecuente del tejido con mayores niveles de calma y felicidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de descartar una silla vieja, vale la pena imaginar qué podría llegar a ser. La quinta razón para trabajar con las manos tiene que ver con la sostenibilidad. 22 estudios de la revisión analizaron cómo reparar, reutilizar o transformar objetos puede reducir los residuos y favorecer hábitos de consumo más responsables. Una de esas prácticas, conocida como upcycling, consiste en dar una nueva utilidad o un mayor valor a un objeto existente.

PUBLICIDAD

En una investigación en curso, Birau realizó tres experimentos con más de 1.700 participantes en Estados Unidos. Quienes consideraban restaurar muebles viejos esperaban sentirse más satisfechos, anticipaban un mayor bienestar y creían que su elección tendría un impacto ambiental más favorable.

El movimiento maker crece como contrapunto a la cultura del consumo y la automatización

El crecimiento del llamado movimiento maker —comunidades de personas que disfrutan crear y reparar objetos— se asocia, según los estudios revisados, con una postura crítica frente al consumo y con un estilo de vida más consciente del medio ambiente.

Birau concluye que, en un contexto donde las máquinas pueden producir casi cualquier cosa, la pregunta relevante no es qué automatizar sino qué experiencias se quiere seguir viviendo en primera persona.

PUBLICIDAD