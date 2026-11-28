Los depósitos minerales que deja el agua al evaporarse pueden acumularse en grifos, espejos, azulejos y sanitarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las manchas de agua dura se forman cuando el agua se evapora y deja minerales sobre grifos, vidrios, azulejos y sanitarios. Eliminar los depósitos minerales sin dañar cada material exige elegir el producto según la superficie y respetar los tiempos de contacto.

El calcio y magnesio explican buena parte de los cercos blanquecinos o amarronados que quedan en zonas húmedas. The Spruce, sitio especializado en tareas domesticas, en una nota firmada por Kate Van Pelt, propone cinco métodos domésticos para tratarlos. Antes de aplicarlos, conviene probar la preparación en un sector poco visible y retirar los residuos con agua.

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1. El vinagre diluido actúa sobre metal y vidrio

Una mezcla de vinagre y agua puede aplicarse sobre metal y vidrio, pero debe evitarse en mármol y granito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para accesorios metálicos y superficies de vidrio, el medio recomienda preparar una mezcla en partes iguales de vinagre y agua dentro de un pulverizador. La solución se aplica sobre la marca y debe permanecer hasta 15 minutos antes de frotar con una esponja o un cepillo de cerdas suaves.

El procedimiento apunta a aflojar el depósito antes de la fricción, por lo que no requiere cepillos duros. Hay una excepción relevante: el vinagre no debe usarse sobre piedras blandas, como mármol o granito, porque la acidez puede afectar esos materiales. La guía de productos de limpieza más seguros del condado de Boulder también advierte que el vinagre puede grabar el mármol.

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2. Una pasta de peróxido y crémor tártaro sirve para griferías y bañeras

La pasta de peróxido de hidrógeno y crémor tártaro se utiliza para tratar manchas en griferías y bañeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda alternativa combina una parte de peróxido de hidrógeno con dos partes de crémor tártaro, hasta lograr una pasta. Se distribuye sobre la mancha, se deja actuar 30 minutos y luego se frota con una esponja o cepillo suave. La publicación indica este uso para accesorios de metal y bañeras.

El peróxido también requiere un uso cuidadoso. La Administración de Servicios Generales de Estados Unidos (GSA), que reúne protocolos técnicos de preservación, señala que sus concentraciones altas pueden ser corrosivas. Por eso resulta necesario seguir las indicaciones del envase y evitar el contacto innecesario con piel y ojos.

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3. El bicarbonato se reserva para cerámicos y juntas

El bicarbonato mezclado con agua permite limpiar depósitos visibles en baldosas cerámicas y juntas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para baldosas cerámicas y juntas que acumularon depósitos, la recomendación es mezclar una parte de agua con dos de bicarbonato de sodio hasta obtener una consistencia manejable. Tras extender la pasta, hay que esperar media hora. Un cepillo de dientes viejo permite trabajar las juntas con cuidado antes del enjuague.

El mismo artículo indica que puede añadirse un cuarto de caja de bicarbonato al lavado de ropa como ablandador de agua. La guía del condado de Boulder lo describe como un polvo de limpieza y un ablandador, aunque también recuerda que funciona como abrasivo. Por ese motivo, la presión al frotar debe ser moderada.

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4. La pasta dental se limita a manchas pequeñas en espejos

La pasta dental se reserva para marcas pequeñas sobre espejos y otras superficies de vidrio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pasta dental es otra opción para marcas localizadas en espejos y vidrio. Se coloca una capa sobre el área afectada, se deja unos 30 minutos y se retira mediante frotado suave con una esponja o cepillo de dientes usado. The Spruce atribuye su acción al fluoruro presente en el producto y aconseja verificar que esté incluido.

Al tratarse de un insumo destinado a otro fin y de uso más acotado, este método se reserva para puntos pequeños. No corresponde extrapolarlo a todas las superficies ni emplear elementos ásperos que puedan rayar el vidrio.

5. El peróxido sin mezcla se aplica y se enjuaga después de 15 minutos

El peróxido aplicado sin mezclas requiere tiempo de acción, frotado suave y un enjuague posterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como quinta vía, el peróxido de hidrógeno puede pulverizarse directamente sobre las manchas. El tiempo indicado es de 15 minutos; después se frota con una esponja húmeda o un cepillo blando y se enjuaga bien. La nota lo presenta también como una opción que puede actuar sobre restos de jabón y moho negro.

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La seguridad importa tanto como el método elegido. La Brigada de Bomberos de Londres recomienda no mezclar productos de limpieza y mantener ventilado el ambiente.

En particular, advierte que la combinación de vinagre y peróxido puede generar ácido peracético, irritante para la piel, los ojos y las vías respiratorias. Usar un solo método por vez, enjuagar entre aplicaciones y leer las etiquetas reduce ese riesgo.