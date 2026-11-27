La mezcla de miel, mostaza, vinagre y salsa de soja forma el baño que acompaña las piezas de ave. Una parte se incorpora al comienzo y el resto se suma antes del tramo final de cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El pollo al horno con salsa agridulce es una preparación para el almuerzo o la cena. Puede presentarse como una alternativa a las recetas tradicionales, con un método de cocción que requiere pocos pasos y permite organizar la comida con anticipación.

La receta combina piezas de pollo cocidas al horno con una salsa a base de miel, mostaza y vinagre. Estos ingredientes aportan los componentes dulces y ácidos de la preparación, mientras que el horno permite integrar la salsa durante la cocción.

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La elaboración también admite variantes con otros ingredientes, como ajo, hierbas, especias, jugo de limón o salsa de soja. Se puede servir con arroz, papas, vegetales asados o ensalada, según la propuesta elegida.

Receta de pollo al horno con salsa agridulce

Se trata de presas de pollo horneadas hasta quedar doradas y jugosas, cubiertas con una salsa agridulce preparada con miel, mostaza, salsa de soja y vinagre. Es una receta rápida, sencilla y lista en menos de 1 hora.

El resultado es un pollo de superficie dorada y textura tierna, con una salsa de color ámbar que se adhiere a las presas durante la cocción. La combinación de miel, mostaza, salsa de soja y vinagre aporta un perfil agridulce, con notas saladas y un acabado levemente ácido.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos.

Preparación: 10 minutos.

Cocción: 40 minutos.

Las piezas se cocinan en una fuente con miel, mostaza, salsa de soja, vinagre y ajo. El contacto con el calor permite que el aderezo se reduzca y cubra la carne durante la cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

4 pata-muslo de pollo o 4 pechugas chicas, aproximadamente 800 gr.

3 cucharadas de miel .

2 cucharadas de mostaza.

2 cucharadas de salsa de soja.

1 cucharada de vinagre de manzana.

2 dientes de ajo picados.

2 cucharadas de aceite.

1 cucharadita de pimentón.

Sal, cantidad necesaria.

Pimienta, cantidad necesaria.

100 cc de agua.

1 cucharadita de semillas de sésamo, opcional.

2 cucharadas de cebolla de verdeo picada, opcional.

Cómo hacer pollo al horno con salsa agridulce, paso a paso

Precalentar el horno a 200 ℃. Retirar el exceso de grasa del pollo y secar las presas con papel de cocina. Colocar el pollo en una fuente para horno. Condimentar con sal, pimienta, pimentón y 1 cucharada de aceite. En un bowl, mezclar la miel, la mostaza, la salsa de soja, el vinagre, el ajo picado, el agua y la cucharada restante de aceite. Verter la mitad de la salsa sobre el pollo y mezclar para que las presas queden bien cubiertas. Llevar al horno durante 25 minutos. Ubicar las piezas con la piel hacia arriba para favorecer un dorado parejo. Retirar la fuente, dar vuelta el pollo y agregar el resto de la salsa. Pincelar bien las presas para que el baño agridulce se adhiera durante la cocción. Volver a llevar al horno durante 15 minutos, hasta que el pollo esté completamente cocido y la salsa se vea espesa y brillante. Si la salsa se reduce demasiado rápido, agregar 2 o 3 cucharadas de agua caliente. La temperatura interna del pollo debe llegar a 74 ℃ en la parte más gruesa. Servir caliente con semillas de sésamo y cebolla de verdeo. Acompañar con arroz blanco, papas al horno o ensalada.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, sumado al paso a paso, deja como resultado una receta que rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 390 kcal.

Grasas: 18 gr.

Carbohidratos: 19 gr.

Proteínas: 38 gr.

Los datos numéricos son estimados y cada valor nutricional dependerá de los ingredientes utilizados en específico en la preparación, como así también las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pollo cocido se puede conservar en la heladera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético.

Para congelarlo, dejarlo enfriar por completo y guardarlo bien cerrado durante un máximo de 2 meses. Descongelar dentro de la heladera y recalentar en horno o sartén con unas cucharadas de agua para recuperar humedad.

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