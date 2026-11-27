El uso del abanico sobre la fuente enfría el grano con rapidez y le otorga brillo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Uno de los ingredientes más importantes del sushi no es el pescado, sino el arroz. Es tan determinante que existe una variedad específica para su preparación: un grano corto y almidonado, muy distinto al arroz largo que se usa a diario, y que es el único capaz de lograr esa textura compacta y pegajosa que el sushi necesita.

Sin ese tipo de arroz, ningún roll se sostiene. En Argentina, donde el sushi casero se volvió costumbre de fin de semana, conocer esta diferencia es el primer paso para que la preparación salga bien desde el principio.

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Receta de arroz para sushi

El arroz para sushi es un arroz de grano corto cocido al vapor y luego sazonado con una mezcla de vinagre, azúcar y sal mientras todavía está caliente. Esa combinación le da el sabor característico agridulce y la textura pegajosa necesaria para armar rolls, nigiris o simplemente para comer como base de un bowl. La clave está en el lavado previo del grano y en el reposo final, que es lo que asienta el sabor.

Tiempo de preparación

El tiempo total es de aproximadamente 45 minutos. Se divide en 15 minutos de preparación activa (lavado, cocción y mezcla del aderezo) y 20 a 25 minutos de cocción y reposo, incluyendo el tiempo en el que el arroz se entibia antes de usarse.

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Ingredientes

2 tazas de arroz de grano corto (tipo sushi o, en su defecto, arroz doble carolina)

2 tazas de agua fría

4 cucharadas de vinagre de arroz

2 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de sal fina

1 trozo de alga kombu (opcional)

La mezcla de vinagre de arroz, azúcar y sal otorga el perfil agridulce característico a la preparación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer arroz para sushi, paso a paso

Colocar el arroz en un colador y lavarlo bajo el chorro de agua fría, moviéndolo con la mano, hasta que el agua salga bien transparente. Este paso saca el exceso de almidón y evita que el arroz quede pastoso. Dejar el arroz en remojo durante 20 minutos y escurrirlo bien antes de cocinar. En una olla, colocar el arroz escurrido, las 2 tazas de agua fría y el trozo de kombu si se usa. Tapar y llevar a fuego fuerte hasta que rompa el hervor. Apenas hierva, bajar el fuego al mínimo y cocinar tapado durante 12 minutos, sin destapar en ningún momento. No levantar la tapa durante la cocción: el vapor acumulado es lo que cocina el grano de manera pareja. Retirar del fuego y dejar reposar, todavía tapado, 10 minutos más. Mientras tanto, preparar el aderezo: en un bol pequeño mezclar el vinagre de arroz, el azúcar y la sal. Calentar unos segundos a fuego bajo o en microondas, solo hasta disolver bien el azúcar y la sal, sin que hierva. Volcar el arroz caliente en una fuente amplia, idealmente de madera o vidrio, extendido en una capa fina. Rociar el aderezo de a poco sobre el arroz, mientras se mezcla con una espátula o cuchara de madera, con movimientos de corte y no de revuelto, para no romper el grano. Abanicar el arroz mientras se mezcla (con un abanico o un repasador) para que se enfríe rápido y tome brillo. Este paso es clave para lograr la textura característica del sushi. Dejar entibiar a temperatura ambiente, tapado con un repasador húmedo, hasta el momento de armar los rolls o nigiris. Usar siempre con las manos húmedas para que no se pegue.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para aproximadamente 4 porciones, suficiente para armar entre 6 y 8 rolls de sushi.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 220 kcal

Grasas: 0,3 gr

Carbohidratos: 49 gr

Proteínas: 4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El arroz para sushi se conserva mejor el mismo día de preparado, ya que con el frío de la heladera pierde su textura característica y se endurece. Si sobra, se puede guardar en un recipiente hermético en la heladera hasta 24 horas, y recalentar brevemente en microondas con unas gotas de agua antes de usar. No se recomienda congelar.

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