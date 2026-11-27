La elección de una bebida después de cenar puede variar según los síntomas y la tolerancia individual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Después de cenar, una bebida puede contribuir al confort digestivo según el síntoma, pero ninguna reemplaza la consulta médica ante molestias persistentes, dolor intenso o cambios en el tránsito intestinal. La hidratación, fibra y tolerancia personal siguen siendo factores centrales.

La nutricionista dietista registrada Valentina Steverlynck y la dietista registrada Gabrielle Kishner, consultadas por Martha Stewart, sitio especializado en estilo de vida, distinguieron seis opciones que se han estudiado por su vínculo con la digestión.

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Agua, infusiones, jugo de ciruela pasa y kéfir presentan distintos niveles de respaldo científico para molestias digestivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La calidad de la prueba no es idéntica en todos los casos: buena parte de la investigación sobre plantas se concentra en extractos o cápsulas, no en infusiones.

1. El agua

Un vaso de agua después de la cena contribuye a la hidratación y puede favorecer la acción de la fibra en el intestino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tomar agua tras la cena puede ser útil, sobre todo si la ingesta de líquidos fue baja durante el día. El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos (NIDDK) indica que beber suficientes líquidos ayuda a que la fibra ablande las heces y facilite su evacuación.

Kishner recomienda uno o dos vasos, sin necesidad de beber grandes cantidades de una vez. En personas con estreñimiento, el agua no sustituye una alimentación con fibra ni el seguimiento profesional cuando el problema se prolonga.

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2. El té de jengibre

El jengibre se ha estudiado por su posible relación con las náuseas, aunque sus efectos dependen de la preparación y de cada caso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jengibre contiene gingeroles y shogaoles, compuestos que Steverlynck asocia con la motilidad gástrica y las náuseas. El Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa de Estados Unidos (NCCIH) señala que el jengibre se ha investigado para las náuseas y los vómitos.

El artículo citado menciona un estudio de 2021 en pacientes con cáncer, en el que el té de jengibre combinado con medicación contra las náuseas se vinculó con mejoras frente a la medicación sola.

Aun así, los resultados de suplementos o cápsulas no se trasladan a una taza de té. El NCCIH advierte que el jengibre por vía oral puede causar acidez, diarrea o malestar abdominal e interactuar con medicamentos.

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3. La menta

La investigación sobre menta para el síndrome de intestino irritable se concentra principalmente en el aceite en cápsulas, no en el té. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mentol de la menta tiene propiedades antiespasmódicas y podría relajar la musculatura del tracto digestivo. Steverlynck considera que esta opción puede resultar de mayor interés para personas con hinchazón o cólicos vinculados al síndrome de intestino irritable.

La evidencia más consistente, sin embargo, corresponde al aceite de menta en cápsulas con recubrimiento entérico. El NCCIH informa que una revisión de 2022, con 1.030 participantes, observó mejoras en síntomas generales y dolor abdominal del síndrome de intestino irritable, junto con más efectos adversos que el placebo.

No es equivalente a beber té de menta. Kishner y Steverlynck desaconsejan esta infusión a quienes tienen acidez o enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque podría empeorar los síntomas.

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4. El jugo de ciruela pasa

El sorbitol y la fibra presentes en las ciruelas pasas se asocian con una mejor consistencia de las heces en estudios sobre estreñimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ciruelas pasas aportan sorbitol, un alcohol de azúcar que atrae agua hacia el intestino, además de fibra. Un ensayo controlado de 2022, citado por el medio, registró menos heces duras y grumosas en adultos con estreñimiento crónico que tomaron jugo de ciruela pasa.

Una revisión de estrategias alimentarias para el estreñimiento, publicada en Proceedings of the Nutrition Society, recogió un ensayo en 84 personas. 54 gramos diarios de jugo de ciruela pasa mejoraron la consistencia de las heces, sin modificar la frecuencia de evacuaciones. La cantidad debe adecuarse a la tolerancia individual, dado que el sorbitol puede generar gases o molestias.

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5. Las infusiones de manzanilla e hinojo

La manzanilla y el hinojo tienen uso tradicional ante molestias estomacales, pero la evidencia clínica sobre sus infusiones es limitada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manzanilla se usa de forma tradicional ante malestar estomacal leve. Steverlynck explica que contiene flavonoides y otros compuestos vegetales con potencial antiinflamatorio y antiespasmódico.

Para el hinojo, la especialista menciona al anetol y su acción antiespasmódica observada en investigación experimental, relacionada con la reducción de calambres y espasmos.

La evidencia clínica específica para las infusiones sigue siendo limitada. Además, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) informó que las preparaciones de semillas de hinojo contienen estragol y que no pudo establecer un nivel seguro de exposición. Identificó especial preocupación para bebés, niños pequeños, fetos y lactantes de mujeres que las consumen. No conviene interpretar el uso tradicional como una garantía de eficacia o seguridad.

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6. El kéfir

El kéfir contiene cultivos vivos y fue evaluado en un ensayo con adultos sanos, aunque no se considera un tratamiento para enfermedades digestivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El kéfir es una bebida láctea fermentada elaborada con bacterias y levaduras, y puede aportar cultivos vivos, proteínas y calcio. Martha Stewart reseñó un ensayo controlado aleatorizado de 2026 en 65 adultos sanos, que vinculó seis semanas de ingesta con una reducción de molestias gastrointestinales.

Ese resultado no permite presentarlo como tratamiento para enfermedades digestivas. Una revisión de guías clínicas de la Asociación Dietética Británica señaló que los estudios sobre kéfir y estreñimiento eran pequeños y no controlados, por lo que aún se necesitan ensayos de mayor calidad.

Steverlynck aconseja evitar grandes volúmenes inmediatamente después de cenar, ya que la distensión gástrica puede aumentar la sensación de plenitud, hinchazón o reflujo.